Alles so schön bunt beleuchtet

Konstanz:Das Popduo „Hundreds“ zeigt, wie man auch in kleinen Räumen eine große Show machen kann

Es gibt Konzerte, da merkt man im Zuschauerraum bereits lange vor Beginn, dass sogleich etwas Außergewöhnliches passieren wird. So ging es auch den Besuchern des Hundreds-Konzerts im Konstanzer Kulturladen, die sich am Dienstagabend mit einer aufgestockten Bühne und einer Art Maschinenraum im „Blade Runner“-Style konfrontiert sahen. Zwei mächtige Soundmaschinen türmen sich rechts in Richtung Decke auf. Schlagwerk, Synthesizer, Orgeln. Dazu Scheinwerfer, Spiegel, Leinwände. Dann plötzlich, im Schatten: Drei Gestalten, ein Beat. Wir denken an Kraftwerk und werden im nächsten Moment von einem Klang- und Lichterschwall überschwemmt.

Unter Konzertnerds herrscht gemeinhin ja die Meinung, dass ein gelungenes Konzert im kleinen Rahmen große Hallen- oder gar Stadionshows immer in den Schatten stellt. Sprüche wie: „Ich habe die damals gesehen, als sie keiner kannte. Vor 40 Leuten. Das war noch ein echtes Erlebnis“ gehören zum Standardrepertoire eines leidenschaftlichen Musikfans. Doch bei aller intensiven Liebe für kompakte und charmante Konzertschuppen wie den Konstanzer Kulturladen, erscheint diese Meinung doch als zu kurz gedacht. Denn natürlich gibt es eine Vielzahl von Effekten und Eigenschaften, die nur auf der großen Bühne präsentiert werden können. Vor allem technisch und visuell haben die großen Brüder und ihre Produktionen die Nase meist meilenweit vorn. Aber eben nur meist.

Denn die aktuelle Tour „Wilderness“ des Hamburger Popduos Hundreds stellt eindrucksvoll unter Beweis, dass auch im kleineren Rahmen eine beeindruckende Show geboten werden kann. Die visuelle Komponente drängt sich folgerichtig ab der ersten Konzertsekunde in den Vordergrund. Alles ist erleuchtet! Alles ist durchdacht. Lichtkegel und Strahlen entfalten sich im Takt der dargebotenen Musik, die Bühne verformt und verfärbt sich von Song zu Song, im Hintergrund wuseln reduzierte Kurzfilmfetzen über die Kula-Wände.

So ergibt sich ein zersetzendes Gesamtbild voller in sich verlaufender Farb- und Lichtkonstruktionen. Die schiere Ästhetik übermalt alles, auch in Form der barfüßigen Frontfrau Eva, die tanzend und tänzelnd zum zentralen Fixpunkt des Lichterstrudels wird. Ganz klar: Eine solche aufwendige und gekonnte Lightshow hat man in diesen Größenverhältnissen in Deutschland nur selten gesehen. Wahnsinn!

Allerdings laufen Bands bei solch spektakulären Inszenierungen auch immer Gefahr, dass ihre Musik zum schieren Beiwerk, zum untermalenden Soundtrack verkommt. Tatsächlich haben auch Hundreds mit diesem Phänomen zu kämpfen. Als Besucher muss man sich regelrecht aufs Zuhören konzentrieren, um die Kompositionen aus dem Beschuss der Eindrücke zu filtern. Knappe zwei Jahre ist es her, dass das Geschwisterpaar letztmals in Konstanz zu hören war, und seither hat sich so einiges geändert.

Damals spielte das Duo akustisch bis zerbrechlich, ein feinfühliges, aber auch harmloses Indiekonzert. 2016 erschien dann die dritte Hundreds-Platte „Wilderness“ und verschob die Bandkonstellation massiv in Richtung Elektronik, was auf Platte einen vielfältigen und kurzweiligen Mix ergab, der ganz unterschiedliche Genrefans bedient und auch in Konstanz das Publikum anlockt.

In der ersten Reihe tummelt sich ein Altrocker im Depeche-Mode-Stil, singt ein Indiegirl mit geschlossenen Augen und raved ein Techno-Jünger mit Dreadlocks. Dieser Mix ist eine regelrechte Metapher für eine Band im Wandel. Denn der gesamte Hundreds-Kosmos klingt nun größer und gewagter, tanzbarer, pathetischer und vitaler. Das erinnert stellenweise an andere Bandprojekte wie Moderat, an Booka Shade und Röyksopp – an Elektro-Pop also, bei dem der Elektro nicht selten die Überhand gewinnt.

Auch das Hundreds-Konzert wird ab der zweiten Hälfte immer mehr zu einem elektronischen Minimal- und Elektroset. Das erscheint stellenweise mitreißend, größtenteils aber ein wenig zu verknappt angesichts der Fähigkeiten der beiden großartigen Instrumentalisten Philipp Milner und Florian Wienczny. Der schallende Beat überstrahlt die eigentliche Harmonik und die Nuancen der ursprünglichen Songaufbauten. Am stärksten aber sind Hundreds in jenen leider selten gewordenen Momenten, in denen sie sich der Anziehungskraft des Exzesses entziehen und eine Liaison mit dem Kontrast beginnen. Wenn Evas melancholisch- zärtlicher Gesang zunächst fein säuberlich umspielt und unterstrichen wird, dann aber schonungslos von Beatsalven der Marke Portishead zerschlagen wird und die vielfarbenen Lichterwelten und Projektionen dazu wie schmelzende Asteroiden kollabieren.

Geschwister in der Musik

Geschwisterpaare in Bands haben eine große Tradition. Man denke an die Bee Gees, die Beach Boys, an Oasis und AC/DC. Mädels, die mit ihren Brüdern zu Instrumenten greifen, sind jedoch eher die Seltenheit – abgesehen von Familienprojekten wie der Kelly Family. Das berühmteste Beispiel entpuppte sich als Fake: Jack und Meg White von den White Stripes gaben sich zwar lange als Geschwister aus, offenbarten sich dann aber als Ex-Eheleute. Nicht so die Hundreds. Philipp Milner spielte zunächst nur ungern mit seiner sechs Jahre jüngeren Schwester Eva auf Familienfesten – später fand er als diplomierter Jazz-Pianist allerdings Inspiration in ihrer glockenklaren Stimme. (hep)