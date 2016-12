Kultur Alles oder Nichts: Ein Besuch bei dem Künstler Toby Hoffmann

Werkstattbesuch: Toby Hoffmann bezeichnet sich als Lyriker, Bühnendichter, Sänger und Musiker. 2015 wurde er mit dem Förderpreis für junge Künstler der Stadt Konstanz ausgezeichnet.

Tabula Rasa. Nullpunkt. Ab in die Ursuppe. Nachdem sich seine Band Ira nach ein knappen Jahrzehnt prallgefüllter Bandgeschichte auflöste, dachte Toby Hoffmann nicht daran, den eingeschlagenen Weg weiter zu marschieren, sondern setzte einen Neuanfang. Sein neugründetes Projekt hieß beinahe folgerichtig Das Neue Nichts – das erste Soundlebenszeichen aber „Alles“. Dort heißt es: „Später wissen alle wieder nichts / Wissen alle wieder alles besser/ Wissen alle wieder nichts zur gleichen Zeit/ Allen am besten alles/ Mit allem lieben und allen Wünschen/ Alle gießen alles aus.“ Und wir bekommen ein erstes Gefühl für Hoffmanns losgelöste Art des Textens, aber auch für die thematischen Sphären, in denen sich der 1980 geborene Autor und Musiker bewegt. Es geht um die ganz großen Kontraste, um Alles und Nichts, Schwarz und Weiß – oder eben um alles gleichzeitig.

„Das Neue Nichts (DNN) ist sozusagen das minimalistische Gegenteil zu unserer alten Band Ira. Bei DNN läuft alles auf Reduktion hinaus. Wir sind ein Trio, das mit überschaubaren Produktionsmitteln elektronische Musik mit deutschsprachigen Texten produziert und können bequem in einem kleinen PKW auf Tour gehen. Inhaltlich geht es dabei mehr um Konfrontation. Man wird quasi gezwungen, sich mit den Texten auseinanderzusetzen, die oft schwierige Themen bearbeiten. Sie sind das Herzstück unserer Musik und auch meist der Ausgangspunkt für das Songwriting“, erklärt Hoffmann im Gespräch und ergänzt: „Ich denke, Das Neue Nichts fordert den Hörer mehr heraus, auf musikalischer wie textlicher Ebene. Der Ansatz ist in gewisser Weise radikaler und kompromissloser.“

Vor allem aber erscheint Hoffmanns neuestes Projekt als logische Konsequenz und als essentielle Annäherung von Text und Musik – jenen Kunstformen, die in Toby Hoffmanns Biografie stetig auf parallel mitlaufenden Bahnen begleiteten. „In erster Linie bin ich Texter. Wobei ich meine Texte sehr musikalisch denke. Sie haben einen Sound, einen Beat, selbst wenn sie ‚nur’ gedruckt beziehungsweise gesprochen sind. Mich als Musiker zu bezeichnen wäre wohl ein wenig vermessen. Ich bin zwar in der Lage einfache musikalische Ideen zu skizzieren, kann diese aber kaum konkret umsetzen und arrangieren.“

Trotzdem oder gerade deswegen begann alles mit der Musik: Mit 15, 16 Jahren eiferte Hoffmann wie Millionen andere Heranwachsende seiner Generation Kurt Cobains Nirvana nach. In seinen ersten Bandprojekten textet Hoffmann noch auf englisch. Die Gedichte, die parallel dazu entstehen und die er heute als dilettantisch bezeichnet, bleiben zunächst im Verborgenen. Bis Hoffmann durch Zufall auf einer Poetry Slam Bühne in Friedrichshafen landet: „Zu meiner Überraschung kam das ziemlich gut an. Dann entwickelte sich alles ziemlich schnell. Ich bekam immer mehr Anfragen für Auftritte, gewann 2002 einen kleinen Literaturpreis und konnte 2004 meinen ersten ‚richtigen’ Gedichtband in der Münchener Lyrikedition 2000 veröffentlichen. Bis etwa 2007 war ich sehr aktiv in der Poetry-Slam-Szene.“

Innerhalb weniger Jahre wird Hoffmann zu einem der umtriebigsten Slam-Poeten deutscher Zunge: Nach erfolgreichen Auftritten in ganz Deutschland wird er 2004 Teil des internationalen Ensembles „Poesie United“, das Autoren aus den USA, Frankreich und Deutschland zusammenbringt und durch ganz Europa tourt. Hoffmann liest unter anderem in Kroatien, Serbien und Italien und gewinnt im estländischen Tartu einen internationalen Poetry Slam. Parallel dazu gründet er mit dem Autor Michael Helming den Kleinverlag „Edition Kulturbremse“ in welchem er 2002 und 2003 Einzeltitel mit dem Titel „salz auf die wunden“ und „die tage in der blauen stadt“ veröffentlicht.

Bis heute stand Toby Hoffmann über 1000 Mal mit seinen Texten auf der Bühne. Schämt man sich da rückwirkend nicht für manche ausformulierten Gedanken? „Nein. Im Gegenteil. Ich bin eher erfreut darüber, wie gut manche Texte gealtert sind. Der älteste Text, den ich heutzutage noch vortrage, ist inzwischen 14 Jahre alt und funktioniert eigentlich immer noch. Im Nachhinein will man eben immer alles anders und besser machen. Allgemein ist Reduktion ein großes Thema. Mit Mitte 20 neigt man dazu, die Dinge zu überladen.“

Vielleicht ist auch das der Grund, warum Hoffmann 2005 in seiner intensivsten Texter-Phase die Band Ira gründet. Die Truppe, deren Ursprung in Konstanz wurzelt, spielt Post-Rock. Sphärisch kreisend, ausufernd ausformuliert. Aber nicht als unfassbare Rausch- und Klangerfahrung, sondern hart und straight. Schicht legt sich über Schicht – und dazwischen Hoffmanns Texte, hier wieder größtenteils englisch. Ira spielt insgesamt vier Alben ein. Während das Debüt „The Body And The Soul“ noch harte Verweise in Richtung Hardcore in sich trägt, klingt das abschließende Werk „Ghost Tones“ runder und geschlossener.

Mittlerweile ist Toby Hoffmann, der 2015 mit dem Förderpreis für junge Künstler der Stadt Konstanz ausgezeichnet wurde, ein wenig ruhiger geworden und kämpft nicht mehr an zig verschiedenen Projektfronten. Das kommt seiner Arbeitsweise zugute: „Der Prozess ist bei mir sehr wichtig. Teilweise arbeite ich über einen Zeitraum von mehreren Monaten immer wieder an Texten, kürze, verwerfe, ergänze, stelle um. Außerdem sammle ich quasi ununterbrochen Material und mache Notizen. Mögliche Titel, Satzfetzen, Lieblingswörter. Letztendlich ist es ein collagenhaftes arbeiten oder wie ein Puzzle. Meist kommt ein Punkt, an dem man ein Bild klarer sieht und eine Vorstellung davon bekommt, wo ein Text hingehen könnte.“

Aktuell wartet das zuletzt fertiggestellten Debüt von Das Neue Nichts auf seine Veröffentlichung – Hoffmanns dritter Gedichtband „die ehrliche haut“ ist bereits erschienen. „Nach fast neun Jahren war mir die Veröffentlichung besonders wichtig. Mit zunehmender Erfahrung wird man viel kritischer den eigenen Werken gegenüber und so war es ein ziemlicher Kraftakt, dieses kleine Buch fertigzustellen.“

