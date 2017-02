Architektur Alles nur Fassade? Wiederaufbau als Teil der Erinnerungskultur

Der Milliardär Hasso Plattner hat mit dem Potsdamer Palais Barberini ein Haus im Barockstil wieder aufbauen lassen. Es ist nur eine von zahlreichen Rekonstruktionen in Deutschland. Da stellt sich die Frage: Warum sehnen wir uns so nach historischen Formen?

Barberini – schon der Name klingt verheißungsvoll. So adelig. Irgendwie nach italienischer Grandezza, nach Kunst und Kultur. Alles davon stimmt – und dann doch wieder nicht. Denn das Palais Barberini von Friedrich II., das 1945 im Bombenhagel zerstört wurde und das der Milliardär Hasso Plattner nun als Museum in Potsdam wieder errichten ließ, hat wenig mit dem einstigen Palais einer römischen Adelsfamilie aus dem 18. Jahrhundert zu tun. Genau genommen ist Plattners Palast die Kopie einer Kopie – und eine von zahlreichen Rekonstruktionen in Deutschland.

Erst das Braunschweiger Residenzschloss und die Dresdner Frauenkirche. Bald das Stadtschloss in Berlin. Und nun das Privatmuseum des SAP-Mitbegründers in Potsdam – warum werden seit Jahren so viele spektakuläre historische Gebäude wieder errichtet? Einer, der es wissen muss, ist Wilhelm von Boddien, der sich als Geschäftsführer des Fördervereins Berliner Schloss so vehement – und so erfolgreich – für den Wiederaufbau eingesetzt hatte. Den Deutschen fehle es an „Geschichtstiefe“, erklärte von Boddien in zahlreichen Interviews. Nicht zuletzt durch die enormen Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges stünde ihnen viel zu wenig Historisches vor Augen. Hinzu käme diese „seelenlose Architektur“ der 50er- und 60er-Jahre, die wohl kaum in der Lage sei, an bedeutsame Ereignisse der Vergangenheit zu erinnern.

Rekonstruktionen sind also Teil einer Erinnerungskultur. Nur welcher? In Potsdam war es schon Friedrich II. eher um die barocke Eleganz des Palast-Entwurfs gegangen – denn um die Werte der kulturbeflissenen Gebrüder Barberini, deren Haus er 1771 nachbaute. Sein Palast sollte die prächtigste Fassade aller Häuser am Alten Markt bekommen. An seinem Inneren war er wenig interessiert, was dazu führte, dass seine Architekten Georg Christian Unger und Carl von Gontard hinter das pompöse Äußere einfache Wohnungen klemmten. Auch Hasso Plattner hatte der Barberini-Palast vor allem wegen seiner barocken Eleganz gefallen. Er sollte die historische Stadtmitte vervollständigen und seiner Kunstsammlung Raum bieten. Während er also das Äußere originalgetreu wiederaufbauen ließ, zeigte sich der Milliardär innen weniger geschichtsbewusst: Der Münchner Architekt Thomas Albrecht entwickelte aus den Dokumenten, die vom originalen Palais erhalten sind, einen modernen Museumsbau mit Veranstaltungsräumen, Ausstellungssälen, Eingangshalle und Café – hinter einer Barockhülle.

Rekonstruktionen kopieren Historisches nicht detailgetreu – sie adaptieren es meist. Das war schon nach dem Zweiten Weltkrieg so: Monatelang war damsls über den Wiederaufbau des Goethe-Hauses in Frankfurt am Main diskutiert worden. Dabei meldete sich auch Hermann Hesse zu Wort. „Soll man rekonstruieren? Ich muss die Frage ruckhaltlos bejahen“, argumentierte der Schriftsteller. Denn ohne die Rekonstruktion historischer Stätten wurde ganz Deutschland seiner Traditionen beraubt, ja, ohne ihren Wiederaufbau seien unsere Nachfahren zu einem „hundertfach beschnittenen, verkummerten Leben“ verdammt.

Hesse hatte mit dem Geburtshaus des großen Denkers also durchaus gewisse Werte verbunden: Es sollte den Zeitgeist der Klassik veranschaulichen. Folglich baute man das Haus so wieder auf, wie es Goethe einst kannte, aber zuletzt gar nicht mehr ausgesehen hatte: ohne An- und Umbauten, ein Burgerhaus des 18. Jahrhunderts in reinstem Stil. Auch das Berliner Stadtschloss wird – abgesehen von seiner einen zeitgenössischen Seite – künftig nur an eine bestimmte Zeit erinnern: den Barock. Dafür hat Franco Stella drei Außenseiten aus dem 17. Jahrhundert rekonstruiert und die einstigen Gebäudetrakte aus dem Mittelalter und der Renaissance unterschlagen.

Rekonstruktionen blenden also gern bestimmte Zeiten aus. Sie fokussieren sich oftmals auf das, was ihren Stiftern so bedeutsam, interessant oder einfach nur hübsch erscheint, dass sie es in die Jetzt-Zeit holen wollen. Dafür wird Geschichte oft mit Geschichte überschrieben: In Berlin waren erst die Ruinen des Schlosses fur den Palast der Republik zerstört worden. Dann zerstörte man den Palast der Republik fur den Wiederaufbau des Schlosses. Verschwinden soll das, was vergangen ist – nun also die DDR. Ähnlich war es in Dresden: Rund um die Frauenkirche rekonstruierten Stadtplaner barocke Burgerhäuser, vor denen sich wenige zeitgenössische Bauten regelrecht wegducken, so als hätten sie ohnehin keine Chance, eigene Akzente zu setzen. Einziger Störfaktor ist jetzt noch der Kulturpalast, ein Bau aus dem Sozialismus – der derzeit umgestaltet wird.

Und in Potsdam? Da wartet das Gebäude der Fachhochschule aus DDR-Zeiten auf den Abriss. Das Zentrum soll eines Tages wieder so aussehen, wie es Friedrich der Große einst kannte, heißt es im Baukonzept der Stadt. Dafür reiht sich nun der Plattner-Palast neben dem – natürlich wiederaufgebauten – Landtag ein. Auch bei ihm ist irgendwie alles Geschichte. Und historisch fast nichts.