Krimis Achtung, Leseratten! Das gibt's Neues auf dem Krimi-Markt

Monat für Monat erscheinen lesenswerte neue Krimis auf dem Markt. Wir stellen vier Bücher vor, die es sich zu lesen lohnt – oder auch nicht? Entscheiden Sie selbst!

Potenzial nicht ausgeschöpft: „Die Blutmauer“ von Raimon Weber

Potsdam wenige Tage nach dem Mauerfall. Ein hohes Parteimitglied der SED wird erdrosselt aufgefunden, nackt und nur mit Frauenstrümpfen bekleidet. Daneben liegt eine Figur des Sandmännchens. Hauptmann Martin Keil von der Volkspolizei tappt im Dunkeln, bis er ein Video der Tat erhält. Videos mit weiteren Morden werden der Polizei zugespielt . Auf einem Film glaubt Keil einen Bekannten als den Mörder zu erkennen. Für den Beamten wird klar, dass ein perfider Plan hinter der Mord-Serie steht … Raimon Webers Thriller „Die Blutmauer“ hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Der Plot ist knackig und spannend erzählt. Der zeithistorische Hintergrund mit der DDR kurz nach der Maueröffnung wird aber zu wenig ausgeschöpft und hätte viel mehr Potenzial geboten. Die fieberhafte Unruhe, die Aufbruchstimmung in der Bevölkerung, die Verunsicherung im Staatsapparat, dessen Autorität über Nacht infrage gestellt wird – all das wird nur am Rande erwähnt. So bleibt der Roman ohne rechte Kontur und recht oberflächlich.

Solides Krimi-Debüt: „Tote vergessen nicht“ von Stephen Kelly

Im Jahr 1940 befindet sich die Luftschlacht um England auf ihrem Höhepunkt. In der Kleinstadt Quimby im Süden des Landes geht das Leben jedoch seinen beschaulichen Gang, bis ein Farm-Arbeiter auf grausame Weise ermordet wird. Chief Inspector Thomas Lamb sieht sich mit wilden Gerüchten konfrontiert, der Tote habe hexen können. Dann gibt es noch den autistischen Peter, der offenkundig etwas weiß, sich aber nicht mitteilen kann. Lamb tritt auf der Stelle, als ein junges Mädchen getötet wird und danach noch ein stadtbekannter Säufer. Für den Polizisten ist klar, dass die Morde zusammenhängen. Doch welches Geheimnis verbindet die drei Todesopfer? Stephen Kellys Debüt-Roman ist ein solider Krimi, der recht gelungen die Ängste der Menschen zu Beginn des Zweiten Weltkrieges aufgreift. Er schildert Traumata, die noch aus dem Ersten Weltkrieg herrühren und wieder zum Vorschein kommen. Die Handlung besteht aus mehreren Nebengeschichten innerhalb der Rahmenerzählung, die gekonnt aufgebaut und zum dramatischen Ende hin zusammengeführt werden.

Historischer Roman und literarisches Rätsel: „Sein blutiges Projekt“ von Graeme Macrae Burnet

Mit einem ungewöhnlichen Roman hat der Schotte Graeme Macrae Burnet viel Aufmerksamkeit erregt. „Sein blutiges Projekt“ kommt daher wie ein historisches Dokument, in dem der junge Roderick Macrae schildert, wie er im Jahr 1869 drei Männer erschlug und nun im Provinz-Gefängnis auf seinen Prozess wartet. Ergänzt wird dieses vermeintliche Selbstzeugnis durch medizinische Gutachten, Befragungen und die Mitschrift des Prozesses gegen den 17-Jährigen. Der Autor Burnet stellt sich als zufälliger Finder dieser historischen Dokumente dar. Aber bei aufmerksamem Lesen wird bald klar, dass viele Teile des Buches nicht so zueinander passen, wie es scheint. Burnet hat sehr clever mit den Erwartungen von Lesern an historische Dokumente und der-Tthriller: „Sein blutiges Projekt“ ist alles in einem.

Mörderisches Verwirrspiel: „Mysterium“ von Federico Axat

Mit einem bemerkenswerten Satz beginnt der Argentinier Federico Axat seinen Roman „Mysterium“: „Ted McKay wollte sich gerade eine Kugel in den Kopf jagen, als jemand stürmisch an der Tür klingelte.“ Natürlich öffnet McKay die Tür, und so nimmt ein abenteuerliches Geschäft seinen Lauf. Wenn er jemanden umbringt, der den Tod verdient hat, aber sonst nicht zur Rechenschaft gezogen würde, würde ihn jemand umbringen und so seiner Familie den Anblick der Leiche eines Selbstmörders ersparen. Das verspricht der seltsame Besucher, der sich bestens in McKays Leben auskennt. Was als klares Geschäft beginnt, entwickelt sich bald zu einem verwirrenden Rätsel. Hin und her springt die Erzählung zwischen Gegenwart und Vergangenheit, und auch die Identität der Personen scheint längst nicht so eindeutig, wie man meint. Die Leser können sich nie sicher sein, was real ist und was Einbildung. Axat hat ein cleveres Verwirrspiel geschaffen, das die Leser zu fesseln vermag.