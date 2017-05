Film 70 Jahre Cannes  immer wieder gibt es bei dem Filmfestival Skandale

Stars, Glamour und Skandale: Cannes ist nicht nur Filmkunst, sondern auch ein Laufsteg der Eitelkeiten. All das hat das Filmfestival an der Côte d'Azur zu dem gemacht, was es heute ist: ein Mythos und ein Spektakel. Das sind die fünf erinnerungswürdigsten Skandale

Seit sieben Jahrzehnten locken die Filmfestspiele in Cannes nun schon Film-Stars an die Croisette. Dabei machte das Festival auch immer wieder mit Skandalen Schlagzeilen. Dabei ging es mal um künstlerische Kontroversen, mal um große Politik oder auch nur um die Allüren einer Film-Diva.

Italienische Abenteuer: 1960 irritiert der italienische Regisseur Michelangelo Antonioni die Festivalbesucher mit seinem ganz und gar unkonventionellem Film „Die mit der Liebe spielen“ („L'Avventura"). Der Film wird ausgebuht, Hauptdarstellerin Monica Vitti ist in Tränen aufgelöst. 37 Künstler, darunter der Regisseur Roberto Rossellini, veröffentlichen daher ein Solidaritätsschreiben für Antonioni. Sein Film erhält den Sonderpreis der Jury in Cannes. Im selben Jahr wird auch "Das süße Leben" ("La dolce vita") von Federico Fellini in Cannes gezeigt. Der Vatikan brandmarkt den Film über Ausschweifungen der italienischen Oberschicht als dekadent. Nichtsdestotrotz bekommt er in Cannes die Goldene Palme.

Der Geist der Revolution: Während im Mai 1968 in Paris die Studenten gegen das System auf die Barrikaden gehen, versammeln sich in Cannes Filmschaffende zum 21. Festival. Schnell nimmt der Kampf der 68er-Bewegung auch die Filmfestspiele in Beschlag. Die französischen Regisseure François Truffaut, Jean-Luc Godard und Claude Lelouch rufen dazu auf, das Festival abzubrechen und sich hinter die Protestbewegung zu stellen. Einige Filmschaffende hängen sich sogar an die Kinovorhänge, um Filmvorführungen zu verhindern. Mehrere Jury-Mitglieder treten zurück und einige Regisseure ziehen ihre Wettbewerbsbeiträge zurück. Das Festival von 1968 geht ohne Preisverleihung zu Ende.

Die Allüren einer Diva: 1983 weigert sich Isabelle Adjani, Hauptdarstellerin des Films „Ein mörderischer Sommer“, an der traditionellen Pressekonferenz in Cannes teilzunehmen. Aus Ärger darüber legen die Pressefotografen ihre Kameras nieder und drehen der Schauspielerin demonstrativ den Rücken zu, als sie vor der offiziellen Vorführung ihres Films die Stufen des Festivalpalais hinaufsteigt.

Der ungeliebte Künstler: Am 20. Mai 1987 erhält mit Maurice Pialat erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder ein Franzose die Goldene Palme. Doch sein Film „Die Sonne Satans“ ist bei den Festivalbesuchern nicht gut gelitten und wird ausgepfiffen. Der Regisseur reckt daraufhin drohend seine Faust und schreit das Publikum an: „Wenn Ihr mich nicht liebt, dann sage ich euch auch, dass ich euch nicht mehr liebe.“

Lob für Hitler: 2011 läuft das Psychodrama „Melancholia“ des dänischen Regisseurs Lars von Trier im Wettbewerb von Cannes. Bei seiner Pressekonferenz sagt von Trier über Adolf Hitler, er verstehe „vieles von ihm“ und „sympathisiere ein bisschen mit ihm“. Gleichzeitig kritisierte er Israel als „Plage“. Trotz seiner Entschuldigung wird der Regisseur von der Festivalsleitung in einem beispiellosen Schritt zur unerwünschten Person erklärt. „Melancholia“ bleibt aber im Wettbewerb und seine Hauptdarstellerin Kirsten Dunst bekommt den Preis als beste Schauspielerin.