Kunst 30 Jahre Kunststiftung Hohenkarpfen  zum Jubiläum gibt's eine Ausstellung

Schon seit 30 Jahren gibt es die Kunststiftung Hohenkarpfen in Hausen ob Verena. Aus diesem Anlass blickt die Stiftung mit einer Ausstellung in die Vergangenheit – gezeigt wird eine gelungene Auswahl der Höhepunkte aller bisherigen Schauen auf dem Kunsthügel

30 Jahre Kunststiftung Hohenkarpfen – das bedeutet auch für Besucher, die die Ausstellungen in Hausen ob Verena (Landkreis Tuttlingen) von Anfang an begleiten, ganz persönliche Erinnerungen. Ob nun bei den Schauen der vergangenen drei Jahrzehnte „Paris leuchtete“, sich eine „Landschaft im Fluss“ befand, „Der obere Neckar“ oder die Landschaft „Vor den Alpen“ thematisiert wurde: Eine Fahrt auf den Hohenkarpfen, wo Kunst- und Naturschönes in idealtypischer Weise eine Verbindung eingehen, lohnt sich immer.

Aber was bleibt richtig im Gedächtnis, was sind die Höhepunkte? Schwierig zu sagen bei der Vielfalt des Präsentierten. Die Entscheidung wird dem Fachmann überlassen, dem bewährten Kurator Stefan Borchardt. Der jetzige Direktor der Kunsthalle Emden hat noch am Ende seiner zehnjährigen Tätigkeit auf dem Kunsthügel in Zusammenarbeit mit dem Vorstand die aktuelle Ausstellung „Landschaftsbild im Wandel“ konzipiert. Im vergangenen Jahr wurden die Schätze aus der museumseigenen Sammlung ans Tageslicht geholt, im zweiten Teil der Jubiläumsschau sind ausgewählte Arbeiten – vor allem Leihgaben – aller in 30 Jahren gezeigten Ausstellungen zu sehen.

Der erste Rundgang zeigt: Es ist eine sehr persönliche Auswahl. Die 80 Ausstellungen werden sicherlich nicht lückenlos dokumentiert. Das hat letztlich auch etwas mit den räumlichen Kapazitäten und der kostenintensiven Leihgaben-Praxis zu tun. Eine Dokumentation von der Eröffnungs-Ausstellung mit Arbeiten des Zeichners Ernst Rieß aus Hausen ob Verena bis hin zur Präsentation der Arbeiten von Gustave Courbet und Carl Schuch war auch nicht die Absicht der Veranstalter. Dafür gibt es den ausführlichen und überaus empfehlenswerten Katalog, in dem die Chronik und die Sammlung der Stiftung in Wort und Bild dokumentiert wird.

Und dennoch, diese Ausstellung in diesem regionalem Kleinod – oder wie es der Tuttlinger Landrat Stefan Bär formulierte: „Aushängeschild der Region“ – gehört wie viele der vorangegangenen Schauen auf den Terminkalender jedes Kunst-Interessierten. Rund 60 Werke, von Anfang des 19. bis Ende des 20. Jahrhunderts, lassen die Ausstellungsstätigkeit und auch die Forschungsarbeit in Sachen südwestdeutscher Landschaftsmalerei nachvollziehen.

Die früheste Arbeit ist eine ländliche Szene des oberschwäbischen Malers Johann Baptist Pflug von 1826. Der im naturalistischen Stil gehaltene „Triberger Wasserfall“, eine Leihgabe der Kunsthalle Karlsruhe, von Carl Ludwig Frommel stammt aus dem Jahr 1836. Eine der jüngsten Arbeiten ist das fast abstrakte Gemälde „Gelbes Feld“ von Jakob Bräckle von 1975. Und dann gibt es selbstverständlich noch die Exponate von Emil Kiess. Der 1930 geborene und in Donaueschingen beheimatete Künstler ist übrigens auch der einzige lebende Maler, der von Anfang an auf dem Hohenkarpfen gezeigt wurde und auch in der vorwiegend kunsthistorisch orientierten Sammlung vertreten ist.

Es gibt in dieser Überblicks-Schau somit viele Gelegenheiten für ein Wiedersehen mit den eigenen Favoriten – und die Möglichkeit, neue kennenzulernen. Ein Höhepunkt in der dreißigjährigen Ausstellungsstätigkeit war zum Beispiel die Ausstellung „Nützliche Natur“. Im Gegensatz zu Landschaftsbildern, die den Alpenvorraum thematisieren, findet man die Vorbilder direkt vor der Museumstür. Da gibt es die weidenden Kühe und Ziegen, die Streuobstwiesen und die Gliederung der Felder. Real erlebte Bilder, deren Abbilder man auch in der Ausstellung findet. Landschaftsbilder, die infolge unterschiedlicher Formen der Bewirtschaftung dem steten Wandel unterliegen. Das Säen, das Pflügen, das Ernten: Die Motive dürften für viele Künstler lediglich Mal-Anlass gewesen sein, aber damit liefern sie Zeitdokumente. Letztlich geht es auch darum, die Ästhetik der nutzbar gemachten Natur sichtbar zu machen.

In der Tat hat jede Zeit ihre eigene Ästhetik, im Naturvorbild wie in ihrer formalen und stilistischen Umsetzung. Offen gelagertes Heu, wie man es noch 1980 bei Emil Kiess sehen kann, ist definitiv Vergangenheit – das Landschaftsbild befindet sich eben im Wandel. Die zum Thema „Nützliche Natur“ ausgewählten Arbeiten können stellvertretend als Schule des Sehens betrachtet werden, die den Blick auf die Veränderungen in der Landschaft schärfen. Aus Künstler- wie aus Besuchersicht.

Die Ausstellungen 2017

Bis 17. Juli 2017 zeigt die Kunststiftung Hohenkarpfen in Hausen ob Verena (Landkreis Tuttlingen) die Schau „Landschaftsbild im Wandel“. Geöffnet ist Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 13.30 bis 18.30 Uhr. Führungen gibt es jeden Mittwoch um 17 Uhr und jeden ersten Sonntag im Monat um 16 Uhr. Ab 23. Juli 2017 ist die Ausstellung „Ein Leben an der Staffelei – Käte Schaller-Härlin zum 140. Geburtstag“ zu sehen. Informationen im Internet: www.kunststiftung-hohenkarpfen.de