Internet Unterhaltung für die Ohren: Podcasts sind auf Erfolgskurs

Beim Aufräumen, beim Joggen, bei der Autofahrt oder einfach zuhause auf dem Sofa: Podcasts bahnen sich immer häufiger den Weg in die Kopfhörer und Lautsprecher der Nation. Doch was ist ein Podcast? Und welche sollte man gehört haben? Mitarbeiter des SÜDKURIER verraten ihre Tipps!

Was ist ein Podcast?

Immer mehr Zuhörer

Für jedes Interesse der passende Podcast

Lokal-Redakteur Andreas Block empfiehlt:

Volontärin Jeanne Lutz empfiehlt:

Max & Jakob sind #BesteFreundinnen - uns haben sie erzählt, worum es in ihrem Podcast geht & was Männer bewegt ? https://t.co/ZXIQNhpwpQ pic.twitter.com/S8ushOta4j — Deezer Deutschland (@DeezerDE) 29. Januar 2017

Online-Redakteur Benjamin Brumm empfiehlt:

Für alle, die vom #Footballleaks Kurzpass heute noch nichts gehört haben: Abonniert gern all unsere Shows. https://t.co/8kcyYwNWdi pic.twitter.com/pzxgNyTq6M — Rasenfunk (@Rasenfunk) 9. Dezember 2016

Wir sind jetzt auch bei @SpotifyDE https://t.co/dnVvks3OV0 — Lage der Nation (@LageNation) 14. März 2017

Lokal-Redakteurin Isabelle Arndt empfiehlt:

Volontär Guy Simon empfiehlt:

Großartiges Fotoshooting war großartig! More to come… pic.twitter.com/si0mSJs6 — Hoaxilla (@Hoaxilla) 9. Juni 2012

Content-Manager Benjamin Burgard empfiehlt:

Jenseits von Liebes- und Machtritualen: Was ist Freundschaft? SWR2 Aula von Wilhelm Schmid https://t.co/hvbTkyAuy4 — SWR2 Wissen (@swr2wissen) 12. Februar 2017

"Es ist ein stinknormaler Sonntag, zwei Männer unterhalten sich." So beginnt jede Folge des Podcasts "Fest & Flauschig" mit Musiker Olli Schulz und Moderator Jan Böhmermann. Und genau das ist das Konzept der Sendung - und ihr Erfolgsrezept. Sie gilt als einer der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands. Doch sie sind nicht alleine. Der Markt der online abrufbaren Audio-Inhalte wächst stetig.Das Wort Podcast setzt sich aus den Worten "Pod" von iPod für den tragbaren MP3-Player und Cast, vom Englischen "Broadcasting"(deutsch: Senden oder Übertragen) zusammen. Es gibt sowohl Video- als auch Audioformate. Ein Podcast ist im Gegensatz zu klassischen Radio- und Fernsehsendungen nicht an feste Sendezeiten gebunden. Ähnlich wie bei Mediatheken kann der Podcast nach Bedarf abgerufen und angehört oder angesehen werden. Viele Anbieter haben für ihre Sendungen oder Folgen jedoch fixe Termine, ab denen die Inhalte verfügbar sind. Um als Nutzer darüber informiert zu sein, wann die nächste Folge des Lieblings-Podcasts online ist, gibt es in den meisten Fällen die Möglichkeit eines Abonnenements.Podcasts scheinen eine logische Fortführung des Mediennutzungsverhaltens der Menschen zu sein. Im Internet findet jeder speziell auf ihn zugeschnittene Angebote, die die eigenen Interessen und Bedürfnisse abdecken: Foren, Filme, Serien, Homepages. Wann die Inhalte konsumiert werden, legen die Nutzer selbst fest. Fernsehen und Streaming-Dienste befriedigen die Augen und Ohren, gelesen wird ständig. Die Podcasts sprechen die Ohren an und bieten dem Nutzer das, was er sucht: Manche Sendungen beschäftigen sich mit speziellen Themen wie Sex, Fußball oder Politik. Andere ähneln Radiosendungen oder Talkshows.Dass der Podcast-Markt inzwischen mehr als eine Nische ist, belegen die Zahlen der aktuellen Onlinestudie von ARD und ZDF. 2016 hörten zehn Prozent der Online-Nutzer zwischen 14 und 29 Jahren mindestens einmal wöchentlich Audio-Podcasts. 2012, als die Kategorie in die Studie aufgenommen wurde, waren es lediglich zwei Prozent. Jedoch scheinen Podcasts vor allem ein Angebot für jüngere Nutzer zu sein. Lediglich drei Prozent (2015: fünf Prozent) der 30 bis 49-Jährigen und zwei Prozent (2015: zwei Prozent) der 50 bis 69-Jährigen hören regelmäßig Podcasts.In den USA, der Heimat der Podcasts, ist das Angebot an Audioformaten besonders vielfältig. Als erfolgreichster Podcast der Welt gilt "This American Life", eine Reportagereihe, die vom amerikanischen Sender Chicago Public Radio produziert wird. Ebenso erfolgreich ist dessen Spin-Off "Serial".Doch auch in Deutschland boomt die Podcast-Szene. Offizielle Zahlen gibt es nicht, die "Podcast-Charts" sucht man vergeblich. Das liegt daran, dass die Formate auf den unterschiedlichsten Plattformen angeboten werden, von denen einige keine Zahlen veröffentlichen. Doch egal ob Amateur oder Profi-Podcaster - sie alle leben von der Treue ihrer Hörerschaft. Mitarbeiter des SÜDKURIER empfehlen ihre liebsten Sendungen.Promis treten beim VS-Forum des SÜDKURIER in der Tonhalle Villingen-Schwenningen auf. Aktuelle und spannende Themen werden in Vorträgen und Diskussionsrunden vor Publikum ausführlich vorgestellt. Den Abend inklusive Vorabinterviews mit den Referenten gibt es im Podcast komplett zum Nachhören. Zu den bisherigen Rednern gehören unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Deutschlands berühmtester Geisterforscher Walter von Lucadou oder Erzbischof Stephan Burger. Hier geht's zum Podcast. Die Comedians Torsten Sträter, Hennes Bender und der Drehbuchautor Gerry Streberg sprechen in ihrem Podcast — Untertitel: „Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel“ — über Kinofilme, Fernsehserien und Comics. Die drei sind als Kind offenbar in die Nerdsuppe gefallen, denn sie kennen sie alle: Der Regisseur vom neuen Blockbuster hat doch damals Kamera bei diesem Horrorfilm gemacht, in dem die Schauspielerin dabei war, deren Sohn jetzt die Musik für die neue Netflixserie geschrieben hat … Hier geht's zum Podcast. Der (nicht nur) Rollenspielpodcast — so der Untertitel — ist eine Talkrunde über alles, was mit Rollen-, Brettspielen und Fantastik zu tun hat. Die vier Sprecher berichten regelmäßig von Neuigkeiten aus der Szene. In Sondersendungen testen sie Spiele ausführlich oder melden sich von Conventions. Außerdem gibt es Empfehlungen für genretypische Literatur und Fernsehunterhaltung. Hier senden Fans für Fans. Hier geht's zum Podcast. Der blasse dünne Junge Jan Böhmermann und Hähnchenhaut-Fetischist Olli Schulz sind, zumindest was den Bekanntheitsgrad angeht, die unangefochtenen Könige der deutschen Podcast-Landschaft. Wie viele Hörer ihre wöchentliche Sendung "Fest&Flauschig" beim Streaming-Dienst Spotify erreicht, ist nicht bekannt - der Anbieter hält die Zahlen geheim. Doch schon ihre Vorgänger-Sendung "Sanft&Sorgfältig", die von 2012 bis 2016 im öffentlich-rechtlichen Radio gesendet wurde, war regelmäßig auf Platz eins der iTunes-Charts in der Kategorie "Podcast". Jan Böhmermann begann seine Karriere beim Radio - und das hört man. So gelöst wie bei "Fest&flauschig" spricht der Polizistensohn selten. Der ramboesque Feingeist Olli Schulz ergänzt den Medienmann perfekt. Inhaltlich bieten die zwei die volle Palette, von der privaten Panne bis zu Plänen für eigene Themenparks. Dazu der Soundtrack auf der "Fidi und Bumsi"-Playlist. Janni und Olli muss man gehört haben. Zum Podcast geht's hier Dass der Podcast von Jakob und Max nicht schon viel bekannter ist, muss mit der erst allmählichen Etablierung des Mediums in Deutschland zusammenhängen. Das Thema, das die beiden Berliner behandeln, dürfte nämlich einige interessieren: Liebe, Sex und Partnerschaft - aus Sicht der Männer. Dabei geht es weniger um Aufreißer-Tipps und Fitness-Programme als um Handlungs- und Denkmuster und ja, auch Gefühle. Die Gefahr in Richtung Schnulz abzudriften, umschiffen der junge Familienvater und der Dauer-Single elegant mit ihrer Art über diese Themen zu sprechen. Von "Wovon kommt die Bindungsangst" bis "Alles was Männer (nicht) über Sex wissen" wird alles geboten. Zuhörer können übrigens auch via Mail Rat bei Max und Jakob suchen, sollten aber nicht immer allzu ernst gemeinte Tipps erwarten. Alle zwei Wochen plaudern die Herren über die menschlichen Triebe. Hier geht's zum Podcast Wer sich auch nur im Ansatz für Fußball interessiert, kommt um Max-Jacob Ost und Frank Helmschrott nicht herum. Ihr Rasenfunk ist der sonntägliche „Doppelpass“ – nur mit Qualität statt Werbung und Weißbier (auch wenn Max Bayern-Fan ist). Nach jedem Spieltag lädt sich Max Vertreter von ein bis zwei Clubs ein, um das Geschehen des Wochenendes in der Schlusskonferenz durchzukauen. Geheimtipp ist der Rasenfunk-Royale vor der Saison und nach der Hinrunde. Episch lang, aber damit weiß man wirklich, was in der Saison passiert ist, ohne auch nur ein Spiel gesehen haben zu müssen. Übrigens: Auch die Neben-Produkte des Rasenfunk lohnen sich – im Tribünengespräch spricht Max mit einem oder mehreren Experten über ein Spezial-Thema. Im Kurzpass geht es um Aktuelles, kürzlich zum Beispiel um die „Football Leaks“. Hier geht's zum Podcast. Auch hier gilt: Habe ich die Lage gehört, habe ich mindestens einen gut eingeordneten Themenüberblick über das politische Geschehen in Deutschland – und immer mehr auch in der Welt (Trump sei Dank). Meistens aber habe ich sehr viel mehr, sehr viel Hintergrund, die mir der kurze Nachrichtenüberblick nicht liefern könnte. Einmal in der Woche erscheint eine neue Folge mit dem Journalisten Philip Banse und dem Juristen Ulf Buermeyer. Wem das jetzt alles zu ernst und dröge klingt, kann unbesorgt sein: Philip und Ulf machen ihre Sache glänzend, mit Humor und Verstand. Und was sie sympathisch macht: Sie halten Kritik aus. Hier geht's zum Podcast. Achtung, es wird sehr, sehr, sehr lustig. In der Geisterbahn sitzen „drei Schweizer Taschenmesser der Wasmitmedienwelt“ (Selbstbeschreibung). Es philosophieren irgendwo zwischen Hickhack und Halbwissen: Markus Herrmann, Donnie O’Sullivan und Nils Bockelberg. Letzteren werden die Älteren vielleicht noch aus seiner Zeit als Viva-Moderator in Erinnerung haben. Er ist ein bisschen älter geworden, dafür aber auch lustiger. Größte Gefahr: Die drei Sprecher halten ihren eigenen Witz nicht aus und lachen drei bis fünf Minuten selbst durch. Verzeihbar, weil sie kurz darauf den einen Lebenstipp parat haben, der einen zumindest durch die Woche rettet. Geheimtipp: Unbedingt auch Gästelistchen Geisterbähnchen hören, da antworten die drei auf Kommentare und Fragen ihrer Hörer. Hier geht's zum Podcast. Für einen Sprecher muss es ziemlich frustrierend sein, wenn Zuhörer nicht seiner Erzählung lauschen, sondern stattdessen einschlafen. Tobias Baier hat es aber genau darauf abgesehen: Sein „Einschlafen“-Podcast bringt seit 388 Folgen einige hundert Menschen in den Schlaf. Angefangen habe alles mit seinen beiden Töchtern, denen er zum Einschlafen gerne vorlas. Jetzt tut er das für viele Menschen mehr, 5000 Menschen folgen allein seiner Facebook-Seite. Es ist ein Podcast für Einsteiger und eine der Top-Empfehlungen meiner Musik-App Deezer, die seit 2015 auch Podcasts anbietet. Eine Empfehlung auch wenn es mitunter vorkommen soll, dass die Erzählung über seine Erlebnisse oder das Weltgeschehen so interessant sind, dass das Einschlafen ein wenig länger dauert. Hier geht's zum Podcast. Hoaxilla ist ein Podcast von Alexander und Alexa Waschkau. Er ist Psychologe, sie Kulturwissenschaftlerin. Die beiden beschäftigen sich mit vermeintlich fantastischen und übernatürlichen Themen und versuchen, das Ganze wissenschaftlich-kritisch aufzubereiten. Ziel ist es immer, hinter die Fassade von Legende und Mythos zu blicken. Bisher sind 203 Folgen erschienen, die sich unter anderem mit dem Bermuda Dreieck, Bigfoot oder der Baghdad-Batterie beschäftigen. Hier geht's zum Podcast. Ein Podcast von Mirko Gutjahr. Er beschäftigt sich mit Skurrilitäten in Geschichte und Archäologie. Eine Folge beschäftigt sich beispielsweise mit Funden, die es eigentlich nicht geben dürfte, wie dem London-Hammer. Das Werkzeug wurde in einer Millionen Jahre alten geologischen Gesteinsschicht entdeckt. Gutjahr ist Archäologe und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Bisher sind 28 Folgen erschienen. Hier geht's zum Podcast. Ich höre hauptsächlich Podcasts zu öffentlich-rechtlichen Radiosendungen. Mithilfe eines geeigneten Players kann ich mir so über Abonnements quasi ein eigenes Programm zusammenstellen, das ich genau dann hören kann, wenn ich es will. Insbesondere Interview-Formate wie „SWR 1 Leute“ oder „Mensch, Otto! – Mensch, Theile“ auf Bayern 3 haben es mir angetan. Aber auch Wissenschaftsformate wie „IQ – Wissenschaft und Forschung“ auf Bayern 2 oder „SWR 2 Aula“, in denen Vorträge von Wissenschaftlern zu hören sind, sind sehr spannend. Hier geht's zu den Podcasts.