Konstanz/Stuttgart Strafvollzugsbedienstete warnen vor überfüllten Gefängnissen im Südwesten

«Wir haben kaum Möglichkeiten darauf zu reagieren», sagte Alexander Schmid, Landesvorsitzender des BSBD und Justizbeamter in Konstanz. Nicht selten müssten zwei Gefangene wegen des zunehmenden Belegungsdrucks in Räumen zusammenleben, die als Einzelzelle konzipiert seien.

Aufgrund der Situation könnten Freizeitangebote in manchen Haftanstalten nicht mehr problemlos angeboten werden. Gefangene könnten etwa seltener Sport treiben. Enge und fehlender Ausgleich erhöhten die Aggressivität. Zum Stichtag 30. April 2017 waren 7442 Gefangene in Baden-Württembergs Justizvollzugsanstalten, davon 1850 Untersuchungsgefangene und 5336 Strafgefangene. Haftplätze gab es im Land aber nur 7116.

Entwicklung der Gefängnisse im Südwesten

Im Südwesten gibt es 17 Justizvollzugsanstalten (JVA) mit 18 Außenstellen. Zudem stehen ein Justizvollzugskrankenhaus und eine sozialtherapeutische Anstalt für die Gefangenen bereit. Zum Stichtag 30. April 2017 waren 7442 Gefangene in Baden-Württembergs Justizvollzugsanstalten, davon 1850 Untersuchungsgefangene und 5336 Strafgefangene.



Abhilfe bei der Überbelegung der Gefängnisse könnte zum einen die Erweiterung der JVA Stuttgart-Stammheim schaffen. Die momentan laufenden Bauarbeiten sollen bis Ende 2017 abgeschlossen sein. Insgesamt entstehen 560 neue Haftplätze. In Rottweil soll eine JVA mit etwa 500 Haftplätzen gebaut werden. Das Justizministerium drängt auf einen Baubeginn in Rottweil noch in dieser Legislaturperiode.

Schließungen und Umwidmungen

Nach der Öffnung einer neuen JVA in Offenburg im Jahr 2009 schlossen das alte Gefängnis von Offenburg und die Außenstelle Kehl. Die Außenstelle Rastatt wurde 2010 unter Schließung der Arresteinrichtungen in Müllheim und Wiesloch zur Jugendarrestanstalt umgewidmet. Die Außenstelle Heidenheim der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd wurde 2012 geschlossen und die Außenstelle Heidelberg der JVA Mannheim 2015.



Im selben Jahr schlossen auch die Außenstellen Kleincomburg und Crailsheim. Die Außenstelle Sachsenheim wurde zur Bildungseinrichtung umgewidmet. Damit folgte das Justizministerium einer Anregung des Rechnungshofs. Die als Abschiebungshafteinrichtung vom Innenministerium betriebene Jugendstrafanstalt Pforzheim wurde außerdem 2016 aufgegeben wie auch die Anstalt in Ellwangen, die eine Außenstelle der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd war.