vor 2 Stunden dpa/lsw Stuttgart Sitzmann will mit dem Abbau der Landesschulden beginnen

Das Land nimmt bis 2019 viel mehr Steuern ein als erwartet. Die grüne Finanzministerin will den Schuldenberg um mindestens 200 Millionen Euro reduzieren. Doch selbst dem schwarzen Koalitionspartner reicht das nicht.

Angesichts hoher Steuermehreinnahmen steigt die grün-schwarze Landesregierung wahrscheinlich nun doch in den Abbau des immensen Schuldenberges ein. Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) will nach eigenen Angaben vom Montag in einem ersten Schritt im jetzt anstehenden Doppelhaushalt 2018/2019 eine Rückzahlung von mindestens 200 Millionen Euro einrechnen.



CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart geht weiter: Nötig sei nun der Einstieg in einen Pfad für den Abbau der Schulden. „Dafür sind 200 Millionen Euro einmalig zu wenig“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Das Land Baden-Württemberg ist derzeit mit rund 47 Milliarden Euro am Kreditmarkt verschuldet.



Nach der jüngsten Steuerschätzung ergibt sich für das Land von 2017 bis einschließlich 2019 ein Steuerplus von insgesamt 1,5 Milliarden Euro im Vergleich zur Steuerschätzung vom Herbst 2016. Für die Kommunen errechneten die Schätzer ein Plus von insgesamt 1,9 Milliarden Euro für den gleichen Zeitraum.



Mit den Steuerschätzungen jeweils im Frühjahr und im Herbst versucht ein Expertenkreis, die Einnahmen der kommenden Jahre vorherzusagen, um den Regierungen eine Planungsgrundlage zu geben.



Trotz der erwarteten Mehreinnahmen sieht Ministerin Sitzmann wenig Spielraum für dauerhafte Mehrausgaben der Ministerien. „Zusätzliche strukturelle Ausgaben wirken sich langfristig aus, also auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten.“ Zudem verlange die Schuldenbremse vom Jahr 2020 an einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. „Ein konsequenter Konsolidierungskurs ist deshalb weiter unbedingt geboten, um Einnahmen und Ausgaben dauerhaft in Einklang zu bringen.“ Mit der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse dürfen die Länder grundsätzlich keine neuen Kredite mehr aufnehmen.



Der Finanzexperte der FDP im Landtag, Gerhard Aden, bezeichnete die von Sitzmann angekündigte Rückzahlung von 200 Millionen Euro als kleinen Schritt in die richtige Richtung. Es sei aber die Rückzahlung höherer Beträge nötig. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und SPD-Finanzexperte Peter Hofelich forderten die Landesregierung auf, zu investieren und zugleich Schulden abzubauen. Dass die Finanzministerin nun erstmals eine Reduzierung der Schulden in Aussicht stelle, sei längst überfällig gewesen.