vor 4 Stunden dpa/lsw Stuttgart Schwäbischer Lotto-Millionär gönnt sich jetzt einen "Rostbraten" mehr

Was macht man mit einer Lottomillion? Ein Glückspilz aus Esslingen hatte dafür jetzt eine ausgesprochen coole Antwort: «Jetzt kann ich einen Rostbraten mehr essen», sagte der Mittfünfziger in der Stuttgarter Lottozentrale, wie Toto-Lotto Baden-Württemberg am Mittwoch mitteilte.