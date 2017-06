vor 2 Stunden dpa/lsw Tuttlingen/Konstanz Schlag gegen die italienische Mafia in Baden Württemberg

Der Polizei ist ein Schlag gegen die italienische Mafia in Baden-Württemberg gelungen. Am Mittwochmorgen wurden im Schwarzwald-Baar-Kreis, in Rottweil, Konstanz, Esslingen und Stuttgart zahlreiche Objekte durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Konstanz am Freitag mitteilte.