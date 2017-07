Freiburg/Offenburg/Tuttlingen S-Bahn entgleist: Unwetter verursachen zahlreiche Schäden

Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und Blitzschläge: Bereits am Wochenende verursachten schwere Unwetter viele Schäden in Teilen Baden-Württembergs. In der Nacht zum Dienstag zogen wieder schwere Gewitter über den Südwesten.

Heftige Gewitter haben in Südbaden zahlreiche Schäden verursacht. Nach Angaben der Polizei wurden in den Kreisen Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald und Freiburg am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag viele Äste abgerissen und Bäume entwurzelt. Auf der Bahnlinie Freiburg - Breisach überrollte eine S-Bahn einen Baum, welcher durch den Sturm auf die Gleise geweht worden war. Sie entgleiste hierdurch leicht, blieb aber aufrecht stehen. Alle 120 Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon und wurden von der Feuerwehr evakuiert.

In der Nacht kam es zu zahlreichen Blitzeinschlägen. In Freiburg-Zähringen schlug ein Blitz in eine Hochspannungsleitung ein. Wie hoch der Schaden sei, werde derzeit überprüft, so ein Sprecher der Polizei. Einen weiteren Blitzschlag gab es in Freiburg-Opfingen. Hier wurde der Kamin eines Wohnhauses vermutlich von einem Blitz vom Dach geschleudert. Der Kamin schlug knapp neben einem geparkten Auto auf der Straße auf.

Durch den Starkregen wurden auch mehrere Keller und eine Unterführung überflutet. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei Freiburg kam es zu etlichen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. Bisher gehe man aber davon aus, dass keine Menschen verletzt wurden. Der entstandene Schaden könne noch nicht beziffert werden, so der Sprecher.

Auch im Ortenaukreis und im Kreis Tuttlingen wurden Gewitter gemeldet. In Wolfach (Ortenaukreis) schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Nach Angaben der Polizei in Offenburg fing dadurch der Dachstuhl am späten Montagabend Feuer und wurde stark beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 50 000 Euro. Die Bewohner flüchteten während des Gewitters ins Freie, sie blieben unverletzt. Im Kreis Tuttlingen seien zwei Straßen von umgestürzten Bäumen blockiert und zwei Keller überflutet worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Tuttlingen.