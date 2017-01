Ein ungeheuerlicher Verdacht: Eine rechtsextreme Gruppe soll Attentate auf Juden und Asylbewerber in Deutschland geplant haben. Kopf dieser Vereinigung soll ein sogenannter Reichsbürger sein.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Rechtsextremisten sollen nach Ermittlungen der Bundesanwaltschaft Anschläge auf Juden, Asylbewerber und Polizisten in Deutschland geplant haben. Am Mittwochmorgen durchsuchte die Polizei in mehreren Bundesländern zwölf Wohnungen und andere Objekte. Im Zentrum der Ermittlungen steht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein sogenannter Reichsbürger.

Der Rechtsextremist soll eine terroristische Vereinigung gebildet haben, die sich Waffen und Munition beschafft haben soll.

Erkenntnisse zu konkreten Anschlagsplanungen gebe es jedoch nicht, teilte die Behörde in Karlsruhe mit.

Die Ermittlungen richten sich gegen sieben Beschuldigte. Einer von ihnen soll die Gruppe durch „Beschaffungshandlungen“ unterstützt haben. Bei den bundesweiten Razzien soll der Hauptbeschuldigte aus Baden-Württemberg stammen. Wie die Deutsche Presseagentur aus Sicherheitskreisen erfuhr, soll er aus Schwetzingen bei Heidelberg kommen und ein sogenannter Reichsbürger sein. Auch ein weiterer Beschuldigter soll aus Nordbaden sein.

Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an. Sie behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Die Bewegung wird inzwischen bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet. Viele Akteure sind nach Einschätzung der Behörden in der rechtsextremen Szene aktiv.

Die Razzien richteten sich gegen Wohnungen und weitere Räume in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Darunter sind die Wohnungen der sieben Beschuldigten. Der Generalbundesanwalt hat die Polizei in Baden-Württemberg mit der Federführung betraut.

An dem Einsatz waren etwa 200 Polizeibeamte der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt beteiligt.

Die Verdächtigen sollen vorwiegend über soziale Medien miteinander vernetzt gewesen sein. Sie sollen seit Frühjahr 2016 die Angriffe geplant haben.



Ziel der Razzien sei gewesen, weitere Beweismittel für das tatsächliche Bestehen einer Vereinigungsstruktur sowie zu möglichen geplanten Straftaten zu gewinnen. Weitergehende Auskünfte machte die Bundesanwaltschaft am Morgen wegen noch andauernder Durchsuchungen nicht.

Grüne: Berlin hat Gefahr der „Reichsbürger“ zu lange ignoriert

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, hat der Bundesregierung vorgeworfen, sie habe Aktivitäten rechtsextremer „Reichsbürger“ zu lange ignoriert. „Die Rolle der Reichsbürger im Zusammenhang mit rechtem Terror war viel zu lange unterbelichtet, auch weil ihre Gefährlichkeit seitens des Verfassungsschutzes lange bestritten wurde“, sagte Mihalic am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Die jahrelange Ignoranz der Bundesregierung in diesem Feld habe zu einer echten Gefahr für die innere Sicherheit geführt. Nun sei eine gemeinsame Sicherheitsanalyse von Bund und Ländern dringend erforderlich, um Gefährder und deren Netzwerke besser einschätzen zu können, betonte Mihalic.

Maaßen: Verfassungsschutz geht von rund 10 000 Reichsbürgern aus

Der Verfassungsschutz hat vor einer weiter wachsenden Zahl von sogenannten Reichsbürgern gewarnt, die den demokratischen deutschen Staat strikt ablehnen. „Wir rechnen derzeit rund 10 000 Personen der Reichsbürger-Szene zu“, sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bei 500 bis 600 Personen davon handele es sich um Rechtsextremisten.

„Die Reichsbürgerbewegung übt eine hohe Anziehungskraft aus und gewinnt weiterhin neue Anhänger“, sagte Maaßen weiter. Die Bewegung sei ausgesprochen heterogen. „Nicht alle berufen sich auf das Deutsche Reich. Vielfach haben wir es mit Personen zu tun, die ihren eigenen Staat oder ihre eigene Gemeinde gründen wollen.“ Sorge bereite dem Verfassungsschutz „die erhebliche Gewaltbereitschaft und gestiegene Aggressivität dieser Szene. Außerdem stellen wir Vernetzungsaktivitäten fest.“

Maas: Unsere Ermittlungsbehörden sind wachsam

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat die Ermittlungen gegen Rechtsextreme, die Anschläge geplant haben sollen, als wichtiges Signal bezeichnet. „Das ist ein wichtiges Zeichen gegen die rechtsextremistische Szene in Deutschland“, sagte Maas am Mittwoch in Berlin. Der Generalbundesanwalt ermittele wegen des Verdachts der Bildung einer rechtsextremistischen Vereinigung. „Die Durchsuchungen zeigen: Unsere Ermittlungsbehörden sind wachsam und gehen sehr konsequent gegen Extremismus vor.“

Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka forderte ein konsequenteres Vorgehen gegen Reichsbürger: „Wir haben ja das Instrumentarium von Vereinsverboten“, sagte Lischka der MDR-Sendung „Exakt - die Story“.

Aktivitäten von Gruppen könne man mittels eines solchen Verbotes unterbinden, auch wenn Gruppierungen sich nicht offiziell in ein Vereinsregister eingetragen haben.