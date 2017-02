vor 1 Stunde dpa/lsw Stuttgart Nach massiver Kritik: Landtags-Fraktionen geben Erklärung zu Pensionen ab

Nach massiver Kritik beraten die Landtagsfraktionen noch einmal über die umstrittenen Neuregelungen zur Abgeordneten-Pension. Sie waren in der vergangenen Woche im Parlament beschlossen worden, die Kritik daran ebbte aber nicht ab. Die Spitzen der Fraktionen von Grünen, CDU und SPD kündigten für den Nachmittag (15.30 Uhr) nach ihren Beratungen in Stuttgart eine Erklärung an.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.