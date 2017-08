vor 2 Stunden dpa/lsw Mengen Nach Fund eines toten Babys: Mordanklage gegen Mutter

Nach dem Fund eines toten Neugeborenen in der Nähe eines Bauernhofs bei Mengen (Kreis Sigmaringen) hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen die Mutter erhoben. Der 23-Jährigen werde Mord vorgeworfen, teilte die Behörde am Montag auf Anfrage mit. Die Angeschuldigte soll dem neugeborenen Mädchen eine Küchenrolle in den Mund gesteckt haben, woran es erstickte.