vor 4 Stunden dpa/lsw Stuttgart Montag bis zu 32 Grad: Dem Südwesten steht eine kleine Hitze-Welle steht bevor

Dem Südwesten steht Anfang der neuen Woche eine kleine Hitze-Welle bevor. Schon am Montag könne es bis zu 32 Grad warm werden, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. «Am wärmsten wird es am Dienstag», sagte ein DWD-Meteorologe am Sonntag. Dann könne es am Oberrhein 33 Grad geben.