Karlsruhe Massenvermehrung von Mücken am Rhein bisher ausgeblieben

Massenvermehrung von Mücken am Rhein bisher ausgeblieben

Sie greifen vor allem in der Dämmerung an und wollen Blut. Die Mücken am Rhein können sich nach jedem Hochwasser explosionsartig vermehren. Nach einem einsatzreichen Jahr herrscht bei den Schnakenbekämpfern am Rhein jetzt aber Normalbetrieb.

Nach einer regelrechten Mückenplage hält sich die Zahl der Tiere am Oberrhein in diesem Jahr in Grenzen. Im Vergleich zu 2016 musste nach Angaben des wissenschaftlichen Direktors der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs), Norbert Becker, erst ein Zehntel der Menge des biologischen Bekämpfungsmittels eingesetzt werden - auf einer viel kleineren Fläche. Becker spricht von einem normalen Jahr bisher. „Was uns manchmal Probleme bereitet hat, war der Wind.“ Dann konnte der Hubschrauber nicht eingesetzt werden, um das Bekämpfungsmittel über den Brutstätten der Überschwemmungsmücken abzuwerfen. Das 2,7 Millionen Einwohner zählende Gebiet der Kabs reicht von Bingen beziehungsweise dem Rheingau im Norden bis zum Kaiserstuhl im Süden. Ob Schnakenplage am Oberrhein oder nicht, ist eine Frage des Wasserstands. Wenn ein Hochwasser Auwälder und -wiesen flutet, schlüpfen nach kurzer Zeit Milliarden Mücken.



Die nach Baden-Württemberg eingewanderte Asiatische Tigermücke ist auch in diesem Jahr wieder aufgetaucht. In Freiburg und Heidelberg seien bereits Tiere gefangen worden, die Situation in Sinsheim sei noch unklar. „Die minus 14 Grad im Januar haben es leider nicht geschafft, dass die Tigermücke weggeblieben ist“, sagte Becker.



Kabs-Experten versuchten, die Population zurückzudrängen, indem sie sterile Männchen aussetzten. „Wir hoffen, dass die Eier, die abgelegt werden, nicht lebensfähig sind.“ Das habe im vergangenen Jahr schon gut funktioniert. „Wir geben uns Mühe, wir wollen das Tierchen wieder loswerden“, sagte Becker. Die wichtigste Bekämpfung sei, Regentonnen und andere Wasserbehälter zu reinigen. Die Tigermücke ist als Zuwanderer aus südlichen Ländern ein Problem, weil sie aggressiv ist und zahlreiche gefährliche Krankheiten übertragen kann.