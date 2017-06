Karlsruhe Landesparteitag in Karlsruhe: Weidel und Gauland rufen AfD zur Geschlossenheit auf

Die AfD Baden-Württemberg stellt sich auf einen schwierigen Bundestagswahlkampf ein. Ihren Parteitag in Karlsruhe nutzen die Rechtspopulisten auch für Selbstkritik. Und dann fehlt auch noch ein wichtiger Redner.

Mit scharfen Attacken gegen die etablierten Parteien haben die AfD-Spitzenkandidaten Alice Weidel und Alexander Gauland in Karlsruhe die Partei auf die Bundestagswahl eingeschworen. Nötig sei eine «Kehrwoche in der Politik» gegen einen «linksgrünen Zeitgeist», sagte die 38-jährige Weidel am Samstag auf dem Landesparteitag gut drei Monate vor der Wahl. «Wir müssen alle kämpfen», sagte sie in der Badnerlandhalle vor rund 200 AfD-Mitgliedern. Weidel warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine linke Politik mit schwarzem Anstrich vor. Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) kann laut Umfragen am 24. September auf den erstmaligen Einzug in den Bundestag hoffen.

Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Gauland sagte, es werde «der schwerste Wahlkampf, den wir je geführt haben». Es werde Angriffe auf Wohnungen und Büros von AfD-Politikern geben sowie Ausgrenzung, wenn es um das Finden von Versammlungsorten gehe. Am Rande des 11. AfD-Landesparteitags demonstrierten linke Aktivisten gegen Hass und rechte Hetze. Sie versuchten auch, AfD-Mitglieder und Gäste am Zugang zur Tagungshalle zu hindern. Ein Polizeiaufgebot sicherte die Veranstaltung. Laut Polizei liefen die Proteste friedlich.

AfD-Bundeschef Jörg Meuthen, der auch die Fraktion im Landtag führt, sagte seine Teilnahme an dem bis Sonntag angesetzten Parteitag wegen eines Flugausfalls ab. Er saß nach Darstellung seiner Partei nach einem Urlaub auf Korfu fest. Meuthen kandidiert nicht für den Bundestag. Neben der Einstimmung auf die Bundestagswahl befasste sich der Parteitag mit der Wahl von Delegierten für den Bundeskonvent der Partei und mit Vorschlägen für eine Änderung der Landessatzung.

Mit Blick auf parteiinterne Grabenkämpfe rief Gauland die AfD zur Geschlossenheit auf. Auch mit seiner Co-Spitzenkandidatin sei er nicht immer einer Meinung, räumte er ein. Nun aber gelte es, gemeinsam zu kämpfen. AfD-Mitglieder beklagten auf dem Treffen in Karlsruhe einen Knick in den Umfragen. Die Partei habe zwar Zuspruch, weil sie Probleme offen anspreche, sagte der Stuttgarter AfD-Bundestagskandidat Dirk Spaniel. «Aber man traut uns die Lösung nicht zu», sagte er. Die Partei müsse daher ihren «Kompetenzeindruck» verbessern.

Die Partei liegt in Umfragen derzeit bei acht bis neun Prozent. Das würde für den Einzug in den Bundestag reichen. Allerdings richten sich die Hoffnungen auf ein zweistelliges Ergebnis. «Mein Ziel ist es, dass wir im Herbst so stark wie möglich in den Bundestag einziehen», sagte Weidel. Ihre einmal genannte Zielmarke von 15 Prozent wiederholte sie in ihrer Rede aber nicht. Punkten wolle die AfD mit einer echten konservativen Politik, betonte Weidel. Sie und Gauland umarmten sich in Karlsruhe unter dem Beifall der Mitglieder. Das Spitzenduo wurde am Samstagabend in Rheinfelden (Kreis Lörrach) zu einer gemeinsamen Wahlkampfveranstaltung erwartet.