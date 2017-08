vor 1 Stunde dpa Pfullendorf Küchenhersteller Alno verschiebt Bilanz-Vorlage weiter

Der insolvente Küchenbauer Alno hat die Veröffentlichung seiner Jahreszahlen weiter verschoben. Grund seien noch offene Fragen im Zusammenhang mit der vorläufigen Insolvenz in Eigenverwaltung, hieß es am Dienstag. Eigentlich hätten die Zahlen für das Jahr 2016 am Montag veröffentlicht werden sollen. Der Termin war zuvor schon mehrfach verlegt worden.