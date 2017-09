vor 1 Stunde dpa/lsw Stuttgart Getöteter Wolf: Nabu plant Belohnung für Hinweise

Um den gewaltsamen Tod eines Wolfes im Schwarzwald aufzuklären, will der Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg eine Belohnung aussetzen. Die Höhe solle sich zwischen 2000 bis 5000 Euro bewegen, sagte der Landesvorsitzende Johannes Enssle am Mittwoch in Stuttgart. Dadurch erhoffe man sich Hinweise, die zum Täter führten.