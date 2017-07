vor 42 Minuten Uli Homann Neuenburg am Rhein Explosionsgefahr südlich von Freiburg: Autobahn nach Unfall mit Gefahrgut-Transporter komplett gesperrt

Nach einem Unfall mit Beteiligung eines Gefahrgut-Transporters ist die Autobahn A 5 beim Autobahndreieck Neuenburg derzeit komplett gesperrt.

Die Polizei spricht von Explosionsgefahr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Lastwagen auf einen Sattelzug auf. Dabei flogen vermutlich mit Acetylen gefüllte Gasflaschen auf die Fahrbahn. Bei einigen Behältern wurde der Kopf abgerissen und das Gas trat aus.



Der Verkehr in Richtung Karlsruhe wird bereits in Efringen-Kirchen ausgeleitet, in Richtung Basel muss die Autobahn bei der Ausfahrt Müllheim verlassen werden. Auch die Zufahrt von Frankreich aus zum Autobahndreieck Neuenburg ist gesperrt.



Das farblose Gas Acetylen wird häufig zum Schweißen, Brennschneiden und Hartlöten verwendet.