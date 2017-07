Teningen Ex-Freundin und Sohn erstochen: Haftbefehl erlassen

Nachdem ein 52 Jahre alter Mann seine frühere Lebensgefährtin und den gemeinsamen Sohn getötet haben soll, entscheidet nun ein Haftrichter über den weiteren Verlauf der Ermittlungen.

Bei dem Termin am Samstag wird es darum gehen, ob die Beweise ausreichen, um den Mann weiterhin festzuhalten, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Seinen Angaben zufolge hat sich der festgenommene Mann zunächst nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.

Eine 39 Jahre alte Frau und der vierjährige Sohn wurden am Freitag in Teningen bei Freiburg mit einem Messer erstochen. Der mutmaßliche Täter und die Opfer lebten getrennt, es hatte zuvor Streit gegeben. Die Tat ereignete sich auf der Straße vor dem Haus, in dem die beiden Opfer lebten. Der Mann blockierte den Angaben zufolge am Morgen mit seinem Auto den Wagen, in dem die Frau und das Kind saßen. Er ging auf das Auto zu und stach auf die beiden ein.

Der dringend Tatverdächtige wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts des Mordes in zwei Fällen und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Als verwirklicht werden die Mordmerkmale der "Heimtücke" und der "niedrigen Beweggründe" (§ 211 StGB) angesehen. Der verteidigte Tatverdächtige macht bisher keine Angaben zum Tatgeschehen.