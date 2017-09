vor 8 Stunden dpa/lsw Deißlingen Deißlingen: Bewaffneter Mann in Wohnwagen löst Großeinsatz aus

Ein bewaffneter Mann hat in Deißlingen (Kreis Rottweil) einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Der 40-Jährige habe sich am Samstagabend in seinem Wohnwagen verschanzt und von dort einen Schuss durch die Wand abgefeuert, teilte die Polizei am Sonntag mit.