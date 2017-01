Bei einem Brand in einer Zahnklinik in Freiburg haben sechs Patienten und Mitarbeiter eine Rauchvergiftung erlitten.

Bei einem Brand in einer Zahnklinik in Freiburg haben fünf Patienten und eine Mitarbeiterin eine Rauchvergiftung erlitten. Das Feuer sei am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache in einem Patientenzimmer im vierten Obergeschoss der Klinik ausgebrochen, teilte die Polizei mit am Donnerstag. Die automatische Brandmeldeanlage der Universitätsklinik hatte nach einer Rauchentwicklung Alarm geschlagen.

Rund 60 Einsatzkräfte der Freiburger Feuerwehr rückten aus und räumten das Gebäude. Der Rettungsdienst verlegte 21 Patienten auf andere Bereiche des Klinikums. Die sechs Verletzten wurden nach Angaben der Klinik im benachbarten Notfallzentrum der Universitätsklinik behandelt. Die Uniklinik richtete eine Infotelefon für Patienten-Angehörige ein.

Nach Angaben der Polizei brannte ein Zimmer durch das Feuer komplett aus. Mehrere angrenzende Räume und der Flur im Brandgeschoss waren verraucht. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar. Experten wollten am Vormittag mit der Spurensicherung beginnen, um die Ursache des Brandes zu ermitteln.