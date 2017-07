Konstanz/Köln Bei Razzien in Konstanz und Köln: Rauschgift im Millionenwert gefunden

Bei Razzien in Konstanz und Köln: Rauschgift im Millionenwert gefunden

Bei Razzien in Konstanz und Köln haben Fahnder Drogen im Wert von mehr als 1,75 Millionen Euro sichergestellt und sechs Haftbefehle vollstreckt. Auf die Stadt am Bodensee entfällt nur ein sehr geringer Anteil.

Zudem seien bei dem Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität über 44 000 Euro und eine Schusswaffe gefunden worden, teilte das Zollfahndungsamt Essen am Montag mit. Die mutmaßlichen Täter sollen Teil einer international operierenden Gruppe sein, die seit mindestens 2016 Drogen nach Deutschland schmuggelt.



Insgesamt wurden laut Zoll etwa 18 Kilogramm Kokain, 44 Kilogramm Marihuana, über 44.000 Euro Bargeld und Schmuck sowie eine Schusswaffe und 11 Kraftfahrzeuge sichergestellt.



Bei der Durchsuchung eines Objektes in Konstanz wurden ca. 150 Gramm Marihuana sichergestellt. Der 42-jährige tunesische Wohnungsinhaber hatte sich das Rauschgift von der Kölner Bande per Post zuschicken lassen.