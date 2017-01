Wangen im Allgäu Autofahrer fährt in Pferde-Gruppe: Zwei Tiere tot

Autofahrer fährt in Pferde-Gruppe: Zwei Tiere tot

Bei einem Unfall auf einer Landstraße zwischen Wangen im Allgäu und Niederwangen (Kreis Ravensburg) ist ein Autofahrer schwer verletzt und zwei Pferde getötet worden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der Autofahrer am frühen Freitagmorgen in eine Gruppe mit mehreren Pferden gefahren, die auf der Landstraße frei herum liefen. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Krankenhaus. Zwei Pferde starben bei dem Zusammenstoß, mindestens ein weiteres Pferd wurde verletzt. Die Landstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt.