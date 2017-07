Freiburg Am Bodensee gesichteter Wolf wandert durch den Schwarzwald

Am Bodensee gesichteter Wolf wandert durch den Schwarzwald

Nach der erneuten Sichtung eines Wolfs im Schwarzwald untersuchen Experten die Route des Tieres. Sie erhoffen sich davon wissenschaftliche Erkenntnisse, sagte eine Sprecherin der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg in Freiburg am Freitag.

Ein Landwirt hatte am Dienstagabend in Breitnau im Hochschwarzwald einen Wolf gesehen. Es handele sich dabei vermutlich um jenen Wolf, der zuvor schon bei Überlingen am Bodensee und später bei sowie nahe Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) entdeckt wurde, sagte die Sprecherin. Wölfe legten lange Strecken zurück. Menschen gingen sie dabei aus dem Weg.

Vor mehr als einem Jahr hatte das Land die Rückkehr des Wolfes in den Südwesten verkündet. Es war den Angaben zufolge die erste Sichtung eines lebenden Tieres seit mehr als 150 Jahren. Der zweite Wolf wurde diesen Juni in Überlingen gesehen. Dieser wandert laut Experten nun durch den Schwarzwald.

Die Landesregierung und Tierschützer sehen das Auftauchen des Raubtiers im Sinne der Artenvielfalt positiv. Landwirte befürchten jedoch eine Gefahr zum Beispiel für Kühe und Schafe. Die beiden Bauernverbände im Land fordern, ein Wiederansiedeln des Wolfes im Südwesten zu verhindern. Sonst drohe das Ende der Weidehaltung.