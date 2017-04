Stuttgart Zweitliga-Derby zwischen VfB Stuttgart und KSC mehrfach unterbrochen - mit Video!

Aus dem KSC-Fanblock abgefeuerte Leuchtraketen haben am Sonntag zu einer kurzzeitigen Unterbrechung des Zweitliga-Derbys beim VfB Stuttgart geführt. Vor dem als risikoreich eingestuften Fußballspiel des VfB Stuttgart mit dem Karlsruher SC ist es nach Polizeiangaben zunächst vergleichsweise ruhig geblieben.

„Bisher ist die Lage ruhig. Bis auf verbale Scharmützel gab es keine Vorkommnisse“, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Bei den Märschen der jeweiligen Fangruppen zum Stadion zündeten einige Anhänger Pyrotechnik. Es kam rund um das Stadion zu Verkehrsbehinderungen.

Karlsruher Anhänger zündeten laut der Bundespolizei bei der Ankunft am Stuttgarter Hauptbahnhof und am Bahnhof in Untertürkheim Pyrotechnik an. Außerdem riss ein Fan ein Schild am Hauptbahnhof ab. Die Polizei räumte den nah am VfB-Stadion gelegenen Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt als Vorsichtsmaßnahme für eine halbe Stunde. Die Beamten befürchteten, dass VfB-Anhänger am Bahnhof eine mit KSC-Fans besetzte Bahn angreifen könnten. Die Fans des KSC demolierten demnach den Zug: Sie zerschlugen Lampen und Plastikverkleidungen.

Die Partie ist als Hochrisikospiel eingestuft. Neben etwa 1000 Polizisten stehen drei Wasserwerfer bereit, um Ausschreitungen zu verhindern. Die Stuttgarter Mercedes-Benz Arena ist mit 58 000 Zuschauern zum dritten Mal in dieser Saison ausverkauft.

Unterbrechungen während des Spiels

Aus dem KSC-Fanblock abgefeuerte Leuchtraketen haben am Sonntag zu einer kurzzeitigen Unterbrechung des Zweitliga-Derbys beim VfB Stuttgart geführt. Nachdem zum wiederholten Male ein Feuerwerkskörper auf dem Fußballfeld der Mercedes-Benz Arena gelandet war, unterbrach Schiedsrichter Christian Dingert die Partie in der 18. Minute für wenige Sekunden.Angesichts etlicher aus dem KSC-Fanblock abgefeuerter Leuchtraketen hat Schiedsrichter Christian Dingert mit einem Abbruch des Derbys beim VfB Stuttgart gedroht. Als nach der Pause erneut Böller und Raketen aufs Fußballfeld der Mercedes-Benz Arena geflogen waren, hatte der Unparteiische die Mannschaften zunächst wieder in die Kabinen gebeten. „Sollte das nochmal passieren, wird der Schiedsrichter das Spiel abbrechen“, sagte der Stadionsprecher. Erst mit über fünf Minuten Verzögerung pfiff Dingert dann den zweiten Durchgang an.