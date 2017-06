Biberach an der Riß Zwei Menschen sterben bei schweren Unfällen im Kreis Biberach

Im Landkreis Biberach haben sich am Donnerstag binnen weniger Stunden zwei schwere Verkehrsunfälle ereignet. Insgesamt kamen dabei zwei Menschen ums Leben.

Bei zwei Unfällen binnen weniger Stunden sind im Landkreis Biberach zwei Menschen ums Leben gekommen. Zunächst stießen am Donnerstag in der Nähe von Hochdorf-Appendorf zwei Autos zusammen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei eine 26 Jahre alte Autoinsassin getötet worden. Die beiden Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Ein 57 Jahre alter Mann war laut Polizei mit seinem Wagen in den Gegenverkehr gerast. Er habe plötzlich über Kreislaufprobleme geklagt.

Wenige Kilometer entfernt von der Unfallstelle starb am Donnerstagabend ein 40-jähriger Motorradfahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann auf einer Überholspur bei Biberach an der Riß an einem Auto vorbei. Plötzlich kam ihm dort der Wagen einer 48-Jährigen entgegen, die aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten war. Beide Fahrzeuge prallten zusammen und der Motorradfahrer wurde gegen das überholte Auto neben ihm geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle.