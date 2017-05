Weil am Rhein Zum Schutz und zur Abschreckung: Bodycams an Polizisten in der SÜDKURIER-Region

Zum Schutz und zur Abschreckung: Bodycams an Polizisten in der SÜDKURIER-Region

In den USA zählen Bodycams zur Standardausrüstung von Polizisten – in Baden-Württemberg sollen sie auch bald zum polizeilichen Alltag gehören. Derzeit laufen Pilotversuche in Südbaden – auch in der SÜDKURIER-Region.

Dafür wurden die Polizeireviere Freiburg-Nord und Weil am Rhein ausgesucht und ausgerüstet. Weitere Erprobungen der Videoaufzeichnungen gibt es in Stuttgart und Mannheim. Das Ziel beim Einsatz der Schulterkamera ist klar definiert: Gewalt gegen Polizisten soll verhindert werden. Harry Hochuli, Leiter des Polizeireviers Nord in Freiburg, eines der größten in Baden-Württemberg mit hoher Kriminalitätsrate, sagt: „Alles was hilft, Übergriffe gegen Polizisten zu vermeiden, macht Sinn“. Die Gewalt im öffentlichen Raum soll auch mit diesem Hilfsmittel eingedämmt werden.

Zwei verschiedene Typen von Bodycams werden in Freiburg und Weil am Rhein getestet. Beiden ist gemeinsam: Der Beamte, der sie an seiner Uniform in Schulterhöhe angebracht hat, kann Aufnahmen seines Gegenübers auslösen – dann, wenn Gefahr für sein Leib und Leben besteht. Das aggressive Gegenüber muss darüber informiert werden, dass die Bodycam eingeschaltet wurde – es bemerkt den Betrieb auch durch einen Piepton und sieht ein rotes Licht an der Kamera, wenn der Aufnahmebetrieb ausgelöst wurde.

Nur im öffentlichen Raum

Videos dürfen nur im öffentlichen Raum produziert werden, nicht im gesetzlich geschützten Raum privater Wohnungen. Es gibt zwei Arten der Bild- und Tonaufzeichnung: Ein sogenanntes Prerecording, das in einer Dauerschleife 60 Sekunden aufzeichnet und dann mit der nächsten Aufnahme die Bilder überschreibt. Datenschützer kritisieren dies, obwohl die Bilder dann gelöscht sein sollen. Wird der Einsatz aber heiß, kann der Polizist auf echte Aufnahme und Speicherung umschalten. Wenn es zu keiner Straftat gekommen ist, müssen die Aufnahmen sofort wieder gelöscht werden – in der Regel unverzüglich, spätestens aber nach vier Wochen. Werden die Aufnahmen für die Verfolgung von Straftaten gespeichert, werden sie auf ein Laptop überspielt und von anderen Polizisten ausgewertet. Nur die Staatsanwaltschaft kann sie als Beweismittel freigeben.

Alfred Oschwald, stellvertretender Polizeipräsident in Freiburg, spricht schon jetzt von einem Riesenschritt, was heikle Einsätze angeht. Man erhoffe sich von den Schulterkameras in der Größe von Zigarettenpackungen, „die Menschen runterzufahren“, Solidarisierung mit Straftätern zu verhindern und im Sinne von „Deeskalation“ Straftaten gar nicht erst entstehen zu lassen. Das Polizeigesetz von Baden-Württemberg lässt den Einsatz künftig zu. Es wurde im Herbst 2016 von der grün-schwarzen Koalition entsprechend geändert – in einer begleitenden wissenschaftlichen Auswertung der Pilotversuche soll die künftige Einsatzpraxis festgelegt werden. Mit den Ergebnissen wird sich dann noch vor der Beschaffung zahlreicher Kameras durch Europa-weite Ausschreibung und ihrem flächendeckenden Einsatz in der täglichen Polizeiarbeit der Innenausschuss des Landtags beschäftigen. Danach kann das Parlament grünes Licht geben.

Täter werden beruhigt

In Hessen werden die etwa 900 Euro teuren Bodycams schon länger genutzt. Dort zeigen die Erfahrungen, dass sich potenzielle Gewalttäter eher abschrecken lassen, Polizeibeamte tätlich oder mit Beleidigungen anzugehen. Auch in Freiburg berichten Streifenbeamte von ersten Fällen, bei denen sich aggressive Täter nach Einschalten der Kamera beruhigt hätten. Alfred Oschwald ist sich im Blick auf die Aufklärung von Straftaten sicher, dass „Filme heikle Situationen viel besser wiedergeben als schriftliche Berichte nach entsprechenden Übergriffen“.

Die Reviere in Freiburg und in Weil am Rhein haben je fünf Kameras zur Verfügung – damit läuft der Pilotversuch rund um die Uhr in einem Teil des Streifen-Schichtbetriebs. Die Beamten, die jetzt Bodycams zur Probe tragen, haben sich alle freiwillig dazu bereit erklärt – gezwungen wurde niemand. Ist es hell, werden Farbbilder produziert, die lichtstarken Objektive liefern bei Dunkelheit immer noch Schwarzweiß-Bilder von angeblich guter Qualität.

Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter Stefan Brink stellt allerdings noch Bedingungen für einen möglichen regulären Einsatz. Die Kameras könnten nicht nur der Eigensicherung der Beamten dienen, sondern die Aufnahmen müssten dann auch denen zur Verfügung stehen, die sich möglicherweise von der Polizei falsch behandelt fühlten. „Wer ein Fehlverhalten der Polizei rügen möchte, muss sich auf diese Aufnahmen beziehen können“, sagte Brink. Die Aufnahmen müssten daher auch für den Betroffenen zugänglich und nutzbar sein.„Das setzt voraus, dass derjenige, der die Aufnahmen anfertigt, nicht frei darüber verfügen, sie insbesondere nicht selbst löschen kann“, sagte Brink.