Diessenhofen Zoll stoppt am Grenzübergang Diessenhofen 56-jährigen Schlangen-Schmuggler

Der Schweizer Zoll hat am Grenzübergang Diessenhofen einen 56-jährigen Mann aus Deutschland angehalten und im Kofferraum seines Autos acht Königspythons gefunden. Die Tiere sind geschützt, gegen den Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 56-jähriger Deutscher hat versucht, acht Königspythons aus der Schweiz zu schmuggeln. Die Schweizer Zöllner fanden die Schlangen am Grenzübergang bei Diessenhofen im Kofferraum seines Autos, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Die Tiere waren in Styroporkisten untergebracht. Der Deutsche habe erklärt, dass er die Schlangen in der Schweiz züchte und sie verkaufen wolle. Die Tiere sind geschützt. Der Handel ist bewilligungs- und kontrollpflichtig. Die acht Schlangen wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.