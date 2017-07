Stuttgart Zahnärzte in Angst: Praxissterben auf dem Land?

Eine Einführung der Bürgerversicherung für alle hätte in Baden-Württemberg für Zahnärzte tiefgreifende Folgen. Im ländlichen Raum könnten in den nächsten zehn Jahren 534 Zahnärzte und weitere 2350 Arbeitsplätze in den Praxen wegfallen.

Zu diesem Ergebnis kommt der Münchner Gutachter Wolfgang Merk, der für die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KZV) die Folgen einer Bürgerversicherung kalkuliert hat. „Wir sind zutiefst alarmiert“, sagt die KZV-Vorsitzende Ute Maier.

Maier warnt vor einer Abschaffung des derzeitigen Systems, wie es im laufenden Bundestagswahlkampf neben den Sozialdemokraten auch die Grünen und die Linken fordern. „Die Bürgerversicherung kann für die Bürger bedeuten: kein Zahnarzt vor Ort, längere Wege zur nächsten Praxis, eine schlechtere Versorgung und eine massive Schwächung des ländlichen Raums“, warnt Maier. Ein solcher Systemumstieg würde „gerade Baden-Württemberg als großem Flächenland ins Mark treffen“.

Mit der Bürgerversicherung würde die bisherige Trennung von gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und privaten Kassen (PKV) aufgehoben. Die Anhänger des Modells fordern, dass auch Beamte und Selbstständige in eine solche Versicherung für alle einzahlen sollen. Die in der GKV üblichen Zusatzbeiträge sollen wegfallen und die Arbeitgeber wieder die Hälfte der Beiträge zahlen.

Merk hat im Auftrag der KZV vor allem die ländlichen Räume im Südwesten unter die Lupe genommen. Dort tun sich Zahnärzte schon heute schwer, Nachfolger zu finden. Durch die Bürgerversicherung werde, so rechnet der Experte vor, der durchschnittliche Gewinn in einer Einzelpraxis um mehr als ein Drittel von 122 300 auf 77 800 Euro sinken. Denn ein privat versicherter Patient bringt einem Zahnarzt im Jahr 485 Euro Umsatz, ein Mitglied der GKV dagegen nur rund 190 Euro. Merk warnt: „Eine erhebliche Zahl von niedergelassenen Zahnärzten könnte in wirtschaftliche Bedrängnis geraten.“

Kritisch ist nach Merks Analyse besonders die Phase der altersbedingten Übergabe einer Praxis. Von den landesweit 6476 niedergelassenen Zahnärzten in Baden-Württemberg haben 649 ihren Sitz in Orten mit weniger als 10 000 Einwohnern und sind gleichzeitig älter als 55 Jahre. In dieser Gruppe falle es schon heute etwa der Hälfte schwer, einen Nachfolger zu finden. Wenn durch eine Bürgerversicherung die Verdienstmöglichkeiten deutlich sinken, drohe ein Praxissterben. Merks Prognose: In zehn Jahren seien davon nur noch 115 Praxen übrig. Der großen Mehrheit drohe die Schließung.

Ein KZV-Sprecher begründet den Untersuchungsschwerpunkt ländlicher Raum mit den dort schon bestehenden strukturellen Problemen. Die Vereinigung, die eine flächendeckende Versorgung sichern müsse, unternehme bereits heute große Anstrengungen zur Beseitigung des Nachwuchsmangels. Schließe in der Stadt eine Zahnarztpraxis, fänden die Patienten meist fußläufig eine Alternative. In ländlichen Gegenden bedeute das dagegen Fahrtwege oft von 15 Kilometern. Die KZV hat in Briefen an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seinen CDU-Stellvertreter Thomas Strobl vor den Folgen einer Bürgerversicherung gewarnt. Die bedrohten Arbeitsplätze seien überwiegend von Frauen besetzt. Gerade in ländlichen Gebieten sei es schwer, Alternativen zu finden.

Auch Hausärzte dagegen

Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg als Vertretung der Haus- und Fachärzte lehnt die Bürgerversicherung ebenfalls klar ab. „Man sollte noch einmal überlegen, ob das eine gute Idee ist“, so Sprecher Kai Sonntag. Der Systemwechsel verursache einen extrem hohen Aufwand und sorge für viel Verunsicherung. Den Befürwortern geht es nach Sonntags Ansicht um mehr Gerechtigkeit. Es sei aber ein „völliger Wahnsinn, für den Ausgleich der bestehenden Ungerechtigkeiten einen solchen Aufwand zu betreiben“. Denn Reiche könnten neben einer Pflichtversicherung weiterhin Zusatzversicherungen abschließen. (pre)