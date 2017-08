vor 6 Stunden sk / dpa Schluchsee Wolf aus dem Schluchsee wurde erschossen - Politiker erstattet Strafanzeige

Der Anfang Juli tot aus dem Schluchsee gezogene Wolf ist erschossen worden. Zu diesem Ergebnis kommt das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, wie das Umweltministerium am Dienstag mitteilte.