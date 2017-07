Stuttgart Wo Stuttgart dreckig ist: Der Kampf um bessere Luft am Neckartor

Am Neckartor in Stuttgart ist die Luftverschmutzung so hoch wie nirgendwo sonst in Deutschland. Heute wird ein wegweisendes Urteil erwartet.

Peter Erben schöpft in diesen Tagen neue Hoffnung. „Es scheint nichts ausgeschlossen, vielleicht kommt sogar ein ganzjähriges Fahrverbot für Diesel heraus“, sagt Erben. Der 57-Jährige wohnt in der Nähe des Stuttgarter Neckartors, bundesweit inzwischen als Deutschlands dreckigste Kreuzung mit den höchsten Feinstaubwerten bekannt. Rund 80.000 Autos rollen Tag für Tag über die sechs Fahrspuren. Nun könnte tatsächlich der Verkehrsstrom zumindest teilweise gestoppt werden.

Seinen Optimismus schöpft Erben aus einem Prozess vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will per Gerichtsbeschluss die Innenstadt für alle Diesel-Pkw sperren lassen. Am heutigen Freitag wird Richter Wolfgang Kern das Urteil verkünden. So wie Kern das Luftreinhaltekonzept der grün-roten Landesregierung in einer sechsstündigen Verhandlung zerpflückt hat, droht der Politik eine Klatsche.

Erben findet, es wäre höchste Zeit. Vor 13 Jahren ist er hierher gezogen, „freiwillig, weil das Kernerviertel so lebendig ist und wir hier eine größere Wohnung gefunden haben“. Es gibt hier schöne Jugendstilhäuser, die Läden sind fußläufig erreichbar und der Feinstaubalarm war weit weg. Aber der Verkehr habe seither immer mehr zugenommen und seine Furcht vor gesundheitlichen Schäden durch die Abgase auch. „Die Angst vor einer Erkrankung ist gewachsen“, sagt Erben.

Natürlich kennt der Aktivist die Horror-Zahlen. Auf 47 000 schätzte das Umweltbundesamt die Zahl der Todesfälle allein durch Feinstaub schon 2015. Feinster Staub kann weit in die Lunge eindringen, andere Schadstoffe schädigen Herz und Kreislauf. Vergangenen Winter hat Erben gegen den Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn von den Grünen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung mit Todesfolge eingereicht. Die Staatsanwaltschaft wies sie ab, ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Schmutz in der Luft und dem Ableben eines Menschen sei nicht nachzuweisen. Aber der Mann mit der schmalen Figur, der als Metallbaumeister arbeitet, gibt nicht auf.

„Ich will die Belastung nicht mehr hinnehmen, weil weniger Schadstoffe auch zu weniger Krankheiten führen“, sagt Erben. Es geht ihm nicht darum, das Auto zu verteufeln. Die vierköpfige Familie selbst hat keines, aber für Besuche oder den Urlaub leiht er Fahrzeuge von Stadtmobil. Geschäftlich fährt Erben einen Diesel. Die Prioritäten der Politik müssten sich ändern: Der Gesundheitsschutz müsse in der Stadt Vorrang bekommen. Es gebe ein Recht auf saubere Luft. Stattdessen hätten Politik und Autoindustrie die Menschen im Stich gelassen.

Es ist nicht so, dass rund um das Neckartor die schlechte Luft alle Diskussionen bestimmen würde. Die Bürgerinitiative Neckartor mit dem Sprecher Erben ist ein lockerer Zusammenschluss, mal kommen acht Menschen zu den monatlichen Treffen, mal 30. Keine zwei Meter neben der Messstation, die seit 2004 der Stadt Stuttgart republikweit den Ruf als Feinstaubhauptstadt verschafft hat, steht das Amtsgericht. Der nüchterne Zweckbau aus den 70er-Jahren hat keine Klimaanlage. „Man ist gezwungen, die Fenster aufzumachen“, sagt eine Beamtin. Ihr Büro geht in den Innenhof. Wie es um die Luft dort bestellt ist, zeigen die schwarzen Hände des Raumpflegers, wenn er einmal im Jahr die Vorhänge zum Waschen holt. „Ein großes Thema ist die Luftbelastung aber in den Alltagsgesprächen nicht“, sagt sie.

Wie viele Menschen am Neckartor um ihre Gesundheit fürchten müssen, ist umstritten. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg hat versucht, den Kreis der Betroffenen einzugrenzen. 510 Menschen würden in dem Bereich mit erhöhten Schadstoffwerten leben. Wobei inzwischen weniger der Feinstaub das Problem ist als die Stickoxide. Der hauptsächlich aus dem Auspuff der Diesel-Pkw kommende Schadstoff überschreitet an vielen Stellen der Stadt die erlaubten Grenzwerte. Die LUBW weist nüchtern darauf hin, es gebe zwei Hotspots mit jeweils knapp Tausend betroffenen Anwohnern.

Akteure des Verfahrens