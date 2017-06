Bad Dürrheim Wirbel um den Wolf in der Region - Tierhalter fordern mehr Schutz für Herden

Der vermutlich vom Bodensee Richtung Schwarzwald wandernde Wolf entzweit die Gemüter im Land. Während die einen sein Auftauchen feiern, wollen Tierhalter sicherheitstechnisch aufrüsten.

Frage nach Aufenthaltsort offen

„Wir sind in Sorge“, betonte Anette Wohlfarth, Geschäftsführerin des Landesschafzuchtverbandes. „Wenn der Wolf jetzt kommt, muss das Herdenschutzprojekt Baden-Württemberg dringend verlängert werden.“ Das 2015 gestartete Projekt, das Schutzmaßnahmen für Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde und Damwild vorsieht, laufe dieses Jahr aus. „Zwei Jahre sind definitiv zu kurz“, so Wohlfarth. Auch müsse der zur Verfügung gestellte Betrag in Höhe von 200 000 Euro überdacht und die Frage der Entschädigung im Falle eines Wolf-Angriffs geklärt werden.Der vor einer Woche zunächst bei Überlingen am Bodensee gesichtete Wolf soll später nördlich von Stockach und am Dienstag nahe Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) gesehen worden sein. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg geht davon aus, dass es sich um dasselbe Tier handelt. Am Mittwoch verzeichnete die Behörde zahlreiche Anrufe.Wo der Wolf derzeit ist und wo er hin will, ist nicht bekannt. „Wir haben ja keinen Sender an dem Tier“, sagte eine Sprecherin der Behörde. Im Sinne der Artenvielfalt begrüßt das Umweltministerium sein Auftauchen: „Es wäre schön, wenn der Wolf wieder heimisch werden würde“, hieß es dort.