Baden-Württemberg "Wir brauchen mehr Verlässlichkeit": Wo Bauern aus der Region der Schuh drückt

Ernte-Einbußen, Hagelversicherung, Ausbildung: Was Bauern Minister Hauk auf den Weg geben.

Alexander Buhl erwartet an diesem Nachmittag klare Worte eines Ministers. Sein 50 Hektar großer Familienbetrieb, eingebettet in Obstplantagen bei Wahlwies nahe dem Bodensee, sieht einem katastrophalen Ernteausfall entgegen. Über 90 Prozent der Apfelernte sind durch Frostschäden im Frühjahr kaputt gegangen; statt der sonst üblichen 20 Erntehelfer wird Buhl diesmal nur drei anheuern. „Ich bin gespannt, was für uns dabei rauskommt,“ sagt der Obstbauer nun mit Blick auf ein Treffen mit Agrarminister Peter Hauk (CDU).

„Uns brennt die aktuelle Situation unter den Nägeln,“ legt Vater Franz Buhl vor 40 weiteren Obstbauern nach. „Die Probleme kommen erst noch auf uns zu.“ Bei vielen Betrieben werden Ende des Jahres Pacht und Versicherung fällig, Zinsen müssen gezahlt, Investitionen getilgt werden, beim Pflanzenschutz habe man bislang auch nichts gespart. Wenn dann die Ernte ausfällt, bringt das einen Betrieb schnell an den Rand seiner Möglichkeiten.

In Stuttgart ist man bemüht, die Wogen zu glätten, nicht zuletzt wegen der anstehenden Bundestagswahl. Inzwischen steht fest, dass Landwirte einen Teil ihres Schadens vom Land ersetzt bekommen. Doch die Probleme sind vielschichtig, wie sich anschließend auf dem Milchvieh-Hof von Markus Traber in dem 14 Kilometer entfernten Mühlingen herausstellt. Die Liste ist lang, die dem Agrarminister und dem örtlichen Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (CDU) vorgelegt wird. „Wir brauchen mehr Verlässlichkeit,“ lautet das Fazit.