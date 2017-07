Landkreis Waldshut Will Bad Säckingen den Landkreiswechsel? Darum hängt im Landkreis Waldshut der Haussegen schief

Bad Säckingen spricht über einen Landkreiswechsel und sucht die offene Konfrontation mit der Kreisverwaltung.

Im westlichen Teil des Kreises am Hochrhein steigt die Unzufriedenheit mit Landrat Martin Kistler und der Kreisverwaltung täglich. Es geht so weit, dass jetzt in Bad Säckingen der Ruf nach einem Wechsel des Landkreises laut wird. Die Forderung kommt nicht etwa vom Biertisch, sondern aus dem Gemeinderat und hat damit erstmals den Weg in ein politisches Gremium gefunden. Aktueller Streitpunkt: die Krankenhausversorgung. Auch wenn derzeit niemand einem Landkreiswechsel eine Chance gibt, so hat der Vorstoß gleichwohl politische Brisanz.

Denn die Missstimmung im Westteil des Landkreises hat eine lange Geschichte. Sie ist latent vorhanden seit der Kreisreform 1973 – und das vor allem in der früheren Kreisstadt Bad Säckingen, die mit der Reform diesen Status verloren hat. Nun hat die Krankenhausdiskussion das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Denn Bad Säckingen soll sein Spital verlieren zugunsten einer Zentralklinik, die aller Voraussicht nach bei Waldshut stehen wird. Ziel des Unmuts sind die Gesellschafter der Spitäler GmbH, der Landkreis und die Stadt Waldshut-Tiengen, die für diese Entwicklung stehen.

Aus der schwelenden Unzufriedenheit ist mittlerweile Verbitterung geworden. Dabei ist der Spital-Verlust der eine Grund, die Salamitaktik, mit der das Verfahren betrieben wird, ist der andere. „Wir werden hier nach Strich und Faden an der Nase herumgeführt“, beschrieb Jürgen Stadler, früherer Chefarzt des Bad Säckinger Krankenhauses, einmal die Situation.

Als Reaktion auf diese Entwicklung platzierte nun ein Stadtrat in der Sitzung diese Woche seinen Vorstoß vom Landkreiswechsel. Fred Thelen, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, forderte die Bad Säckinger Stadtverwaltung auf, den Austritt aus dem Landkreis Waldshut und den Wechsel zum Landkreis Lörrach zu prüfen, inklusive Bürgerbefragung. Thelen, der auch Kreisrat ist, sprach von „unerträglichen Zuständen“ und einem „großen Vertrauensverlust“ in Landrat und Spitäler-Geschäftsführung. Er erhielt im Gemeinderat durch die Bank großen Beifall, dennoch weiß dort jeder, dass der Vorstoß nicht wörtlich zu nehmen ist. Thelen geht es um das politische Zeichen, und mit einer Bürgerumfrage in Bad Säckingen will er dem Landrat zudem einen Schuss vor den Bug setzen.

Der riet gestern auf unsere Anfrage dazu, sich in schwierigen Situationen nicht auseinanderdividieren zu lassen, sondern zusammenzustehen. Er betonte, dass er „die Sorgen und Ängste der Bevölkerung insbesondere in Bad Säckingen sehr ernst“ nimmt und ihm die medizinische Versorgung ein „Herzensanliegen“ sei. Wie er freilich mit der Idee aus Bad Säckingen konkret umgehen will, sagte er nicht.

Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl jedenfalls nannte Thelens Vorstoß eine „politische Bombe“. Er gibt der Idee kaum Chancen. Denn über einen Antrag, der schwerwiegende Gründe aufweisen muss, müsste am Ende die Landtagsmehrheit entscheiden. Der Wunsch nach Wechsel sei jedoch verständlich, so Guhl, und das Ergebnis eines jahrzehntelangen Bedeutungsverlustes der Stadt. Denn nach der Kreisreform hat die Stadt dauerhaft Zentralitätsfunktionen eingebüßt: Das Landwirtschaftsamt siedelte nach Waldshut um, ebenso das Forstamt, die Leitung des Finanzamtes und des Straßenbauamtes ging verloren, auch die Sparkassen-Chefetage zog nach Waldshut.

Und als Bad Säckingen 2012 im Zuge der Ramsauer’schen-Gesetzesänderung das alte SÄK-Kennzeichen beim Landkreis beantragte, gab es eine Abfuhr mit Hohn und Spott obendrein. „Absoluter Schwachsinn“, ätzte damals nicht nur Volker Jungmann, Bürgermeister und Kreisrat aus dem östlichen Erzingen.

Dass die Stadt Bad Säckingen aber nicht der einzige Fall dieser Art im Land Baden-Württemberg ist, zeigt das Beispiel Bad Herrenalb im Landkreis Calw. Ein entsprechender Antrag der Stadt liegt beim Land vor.

Landkreiswechsel

Das Verfahren eines Landkreiswechsels am Fall Bad Herrenalb: Dort gab es 2016 ein Bürgerbegehren. Ergebnis: Wechsel vom Kreis Calw zum Kreis Karlsruhe. Es folgte ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss. Gleichzeitig wurden Stellungnahmen der beiden Landkreise eingeholt. Zusammen mit den Stellungnahmen und der Begründung für den Wechselwunsch ging der Antrag nach Stuttgart. Dort muss jetzt der Landtag entscheiden. (age)