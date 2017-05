Konstanz Wie geht es nach dem Abitur weiter? So findest du den passenden Weg in die Zukunft

Angesichts der zahlreichen Ausbildungs-Angebote ist es nicht einfach, seinen eigenen Berufsweg zu finden. Die Abiturientin Romy Jäger (18) aus Sigmaringen beschreibt ihre eigene Situation und gibt hilfreiche Tipps.

Zwölf Jahre geht man zur Schule und lernt. Doch lernt man auch fürs Leben? Auf die alles entscheidende Frage „Was will ich werden?“ bekommt man dort oft keine konkrete Antwort. Es scheint mir, als ob die einzigen, die diese Frage vor den Prüfungen schon sicher beantworten können, entweder unsere zukünftigen Ärzte oder Lehrer sind. Alle anderen machen ein FSJ oder verschwinden ins Ausland. Oder nicht?„Erst mal ein Jahr Pause machen“, sagen sich viele bevor sie dann doch irgendwas studieren gehen. Dass man aber mit Abitur nicht zwingend studieren gehen muss, haben viele nicht auf dem Schirm. Allerdings macht diese Erkenntnis eine Entscheidung auch nicht gerade leichter. Wenn neben den vielen Studiengängen auch noch Ausbildungsplätze und Duale Studiengänge zur Auswahl stehen, ist man endgültig überfordert von seinen ganzen bunten Möglichkeiten. Wie du deinen Weg findest, dabei sollen dir diese fünf Tipps helfen:Unterhalte dich mit Studenten und Menschen, die einen Job machen, den du cool findest. Es führen viele Wege zum selben Ziel und deshalb hilft es, sich die Geschichten anzuhören, wie andere es geschafft haben. Recherchiere auch immer wieder im Internet, dabei stößt du auf interessante Möglichkeiten, von denen du vorher noch nie gehört hast. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es ein Freiwilliges kulturelles Jahr gibt.Mach dir bewusst, was deine Stärken und deine Interessen sind. Da wir Schüler meist noch nicht auf allzu große Erfahrungen zurückgreifen können, sind unsere Stärken und Interessen das einzige, woran wir uns orientieren können. Studien- und Interessenwahltests im Internet können dabei eine große Hilfe sein. Diese zeigen auch teilweise direkt an, welche Studien- oder Ausbildungsplätze zu dir passen.Hier findest du den Link zu einem Beispiel im Netz:Bei dem zweitägigen Entscheidungs- und Zielfindungstraining geht es nicht nur darum, Interessen und Fähigkeiten herauszufinden, sondern auch Werte, Ziele und was einem später im Leben wichtig ist zu berücksichtigen. Anbei der Link zurAuf Jobmessen kommst du in direkten Kontakt mit Hochschulen, Universitäten und Unternehmen und kannst dich sowohl in persönlichen Gesprächen als auch über Vorträge informieren.Bist du mehr ein Theorie oder Praxis orientierter Mensch? Wählst du das Studium an einer Uni (Theorie) oder das Duale Studium an einer Hochschule (Theorie und Praxis)? Oder doch lieber eine Ausbildung (Praxis)? Was spricht gegen beides?Als Abiturient kann deine Ausbildungszeit um ein ganzes Jahr verkürzt werden und danach kannst du immer noch studieren gehen. Wichtig ist, dass du die jeweiligen Bewerbungsfristen im Blick hast, damit du keinen Stress bekommst und deine Chancen nicht verpasst.Bewerbungsfristen zu recherchieren.Romy Jäger besuchte das Hohenzollern-Gymnasium in Sigmaringen und überlegt nun Medienwissenschaften zu studieren. Ihr Studienort ist noch unklar. Ohne FSJ will sie direkt mit dem Studium beginnen. Den Text schrieb sie während eines Praktikums beim SÜDKURIER.