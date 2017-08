Freiburg Wie das Gras zum Granit wurde

In Freiburg geht der Umbau der Innenstadt voran. Der Platz auf dem Areal der einstigen Synagoge ist fertig.

Die Stadt Freiburg hat ihren zweitgrößten Platz für 9,3 Millionen Euro umgestaltet. Nach 16 Monaten Bauzeit wurde der Platz der Alten Synagoge gestern eröffnet. „Das ist die neue urbane Mitte Freiburgs“, sagte Oberbürgermeister Dieter Salomon (Grüne). Der Platz der Alten Synagoge mit Wasserspielen, Sitzgelegenheiten und neuen Bäumen liegt zwischen Universität und Stadttheater.

Wer lange Zeit nicht in Freiburg war, muss sich in der Innenstadt zunächst einmal neu orientieren. Viele Gebäude, Plätze und Straßen, die vor zehn Jahren noch zum Alltag gehörten, sind aus dem Stadtbild verschwunden. Besonders stark sieht man die Veränderung am Rotteckring, der in eine verkehrsberuhigte Zone mit Straßenbahnanschluss verwandelt wird. Die alte Universitätsbibliothek: abgerissen. Die vierspurige Straße vorm Theater: verschwunden. Die grüne Wiese vor der Uni: ersetzt durch eine steinerne Fläche.

Nach zweijährigem Umbau wurde der Platz der Alten Synagoge fertig – benannt nach dem ursprünglichen Gebetshaus, 1944 von den Nationalsozialisten niedergebrannt. Jahrzehntelang diente die Grasfläche vor der Uni als Aufenthaltsort für alle. Studierende, Punks und Manager lungerten hier gleichermaßen herum, um zu lernen, Musik zu hören oder einfach nur in der Sonne zu dösen. Die Wiese inmitten des Betons gehörte einfach dazu, auch wenn sie gerade im Winter ziemlich matschig werden konnte.

Von dieser Atmosphäre ist nach dem Umbau nicht viel geblieben. Großstädtisch soll der neue Platz wirken – so zumindest lautet das erklärte Ziel von Stadtverwaltung und Gemeinderat. Die Wiese ist weg, stattdessen bedecken Granitplatten das 3800 Quadratmeter große Areal. Dass der Platz nun aussieht, wie er aussieht, ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen Ringens zwischen Politikern, Architekten, Wissenschaftlern und Bürgern. Die Debatte geht zurück auf die 1980er-Jahre, in denen die Stadt erstmals über eine autofreie Umgestaltung des Rotteckrings nachdenkt. Wirklich sichtbar werden die lange geplanten Veränderungen aber erst 2009, als der Abriss der Universitätsbibliothek beginnt. Drei Jahre später wird der Rotteckring für den Autoverkehr gesperrt – die verkehrsberuhigte Zukunft hat begonnen.

Während sich die Grundsatzdebatte „Autos rein oder raus?“ irgendwann beruhigt, sorgt der Platz der Alten Synagoge bis zuletzt für Zoff. Der Entwurf, den das Denzlinger Architekturbüro Faktorgruen und der Architekt Volker Rosenstiel im Jahre 2006 gewinnen, sieht zunächst eine noch größere zusammenhängende Fläche vor. Zwei Jahre später fordert der Freiburger Gemeinderat jedoch bereits erste Korrekturen: mehr Grün, mehr Bäume, mehr Sitzgelegenheiten.

Auch in der Öffentlichkeit wird die Kritik nun lauter. Von einer Betonwüste und einem Backofen ist die Rede. Ein Klimagutachten des Uni-Meteorologen Helmut Mayer warnt davor, dass sich die Steinplatten im Sommer stark aufheizen könnten. Nachdem der Gemeinderat weitere Änderungen gefordert hat, beschwert sich im Jahre 2014 wiederum die Architektenkammer: Der Entwurf sei so oft abgeändert worden, dass er mit dem Original kaum noch etwas gemeinsam habe. Es folgen: weitere Debatten und schließlich sogar eine Petition, in der Bürger den Erhalt der Wiese fordern.

Auch die lokale Wirtschaft ist nicht zufrieden. Der Industrieverband Steine und Erden in Baden-Württemberg (ISTE) beschwert sich, weil Teile des Platzes mit Basalt-Steinen aus Vietnam gepflastert werden. „Im grün regierten Freiburg nimmt man die Regionalität überhaupt nicht wichtig“, schimpft ISTE-Hauptgeschäftsführer Thomas Beißwenger. Das Rathaus kontert: Aus der Region seien keine Basaltsteine lieferbar gewesen, die den Anforderungen entsprächen. Ende 2016 wird es noch einmal interessant, als Bauarbeiter beim Baggern auf die Fundamente der zerstörten Synagoge stoßen. Der Fund gilt als große Überraschung, weil Denkmalschützer stets davon ausgegangen waren, dass keine Überreste des Gebäudes mehr existieren. Nun fordert die israelitische Gemeinde, die freigelegten Steine in den neuen Platz zu integrieren, was die Freiburger Stadtverwaltung aber ablehnt.

Werden die Freiburger ihre Wiese also vermissen? Wird der Platz wirklich zum Backofen? Oder schließen die Kritiker vielleicht doch ihren Frieden mit dem neuen Bauwerk? Zeit zum Nachdenken darüber bleibt kaum, denn schon hat die nächste Diskussion begonnen. Die strittige Frage diesmal: Soll der Platz der Alten Synagoge wirklich so heißen? Oder nicht lieber „Platz der zerstörten Synagoge“? Die Debatte um 3800 Quadratmeter Innenstadt – sie bleibt spannend.

Großprojekt Rotteckring

1980: Erste Überlegungen zur autofreien Umgestaltung des Rings 1996: Der Verkehr wird auf zwei Spuren verringert. Busspur kommt hinzu 2001: Gemeinderat für Umgestaltung des Rotteckrings mit Stadtbahn 2009: Umbau der Universitätsbibliothek beginnt 2012: Der Rotteckring wird für den Autoverkehr gesperrt. Erste Leitungen kommen unter die Erde 2014: Zuschüsse von Bund und Land 2015: Symbolischer erster Spatenstich; Bauarbeiten starten im Tief-, Gleis- und Straßenbau 2017: Eröffnung des Platzes 2018: Geplante Fertigstellung des Gesamtprojekts, inklusive Straßenbahn