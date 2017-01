Stuttgart Wetterdienst warnt vor starken Schneeverwehungen im Südwesten

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Schneeverwehungen in den Bergen Baden-Württembergs.

Oberhalb von 1000 Metern kann es demnach in den Regierungsbezirken Karlsruhe, Freiburg und Tübingen ab 15 Uhr am Mittwoch bei schweren Sturmböen bis zu 100 Kilometern pro Stunde zu starken Schneeverwehungen kommen. Die Warnung für die Höhenlagen des Schwarzwaldes und der Alb gelte bis Donnerstag um 3.00 Uhr, teilte der DWD am Mittwoch in Stuttgart mit.