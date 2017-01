Wetter Wetterdienst: Kälte bleibt, glatte Straßen drohen - viele Unfälle im Schwarzwald

Der Winter hat die SÜDKURIER-Region fest im Griff. Laut Deutschem Wetterdienst wird sich daran so schnell auch nichts ändern. Gleichzeitig sorgten Schnee und Eis in vielen Teilen der Region für Behinderungen und Unfälle.

Sonne und Eiseskälte - dieses Wetter erwartet den Südwesten in den kommenden Tagen. Es soll kalt werden, aber sonnig, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Am Dienstag könne es im Osten wolkig werden, schneien solle es nicht. Im Nordwesten soll es heiter werden mit viel Sonne. Wolken seien am Mittwoch angesagt, es soll aber nicht schneien. Bis zum Wochenende werden viel Sonne und wenig Wolken erwartet.

Die Temperaturen sind laut DWD die ganze Woche im frostigen Bereich.

Die Höchstwerte liegen bei minus 2 Grad, während es im Bergland minus 12 Grad geben kann. Autofahrer müssen die ganze Woche aufpassen: Durch die niedrigen Temperaturen gibt es durchgehend glatte Straßen.

Viele Unfälle, vor allem im Schwarzwald

Massiver Schneefall hat vor allem im Schwarzwald in der Nacht zum Montag und über das gesamte Wochenende zu zahlreichen Unfällen geführt.

Wie die Polizei mitteilte, kam der Verkehr im Hochschwarzwald vielerorts völlig zum Erliegen. Allein das Polizeirevier Titisee-Neustadt wurde bis zum frühen Morgen zu 16 Verkehrsunfällen gerufen. Die Räumdienste waren demnach rund um die Uhr im Einsatz.

Auch im Tagesverlauf und für die Nacht zum Dienstag warnte der Deutsche Wetterdienst noch vor glatten Straßen.

Bereits zuvor war es im Land zu witterungsbedingten Unfällen gekommen. In Haigerloch war ein Autofahrer wegen der winterlichen Verhältnisse auf die Gegenfahrbahn gerutscht und mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Er selbst und fünf weitere Menschen verletzten sich leicht.

In Tittisee-Neustadt wurde ein Neunjähriger in einem Schneehaufen verschüttet. Helfer konnten ihn jedoch schnell befreien. Ein 50 Jahre alter Landwirt hatte mit einem Pflug Schnee auf einen Haufen geschoben, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Kinder hatten sich in dem Haufen auf der Rückseite allerdings eine Höhle gebaut und spielten am Samstag dort. Der Neunjährige war in der Höhle und wurde von dem neu aufgetürmten Schnee verschüttet.

Der Landwirt und einige Helfer konnten den Jungen laut Polizei aber unmittelbar befreien. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus, blieb aber unverletzt.