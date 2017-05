Lahr/Schwarzwald Weltkriegsbombe bei Bahnhof in Lahr erfolgreich entschärft

Die am Bahnhof Lahr am Donnerstag gefundene Weltkriegsbombe konnte erfolgreich entschärft werden. Die rund 3000 Menschen, die während ihrer Beseitigung aus ihren Wohnungen evakuiert wurden, konnten in ihre Häuser zurückkehren. Straßen und Bahnstrecken sind ebenfalls wieder für den Verkehr geöffnet.

Nach der erfolgreichen Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg nahe dem Bahnhof Lahr (Ortenaukreis) konnten die Evakuierten die zur Verfügung gestellten Unterkünfte wieder verlassen. Die Sperrung des Straßenverkehrs wurde wieder aufgehoben, wie die Polizei mitteilte. Die Bahnstrecke rund um den Bahnhof Lahr ist ebenfalls wieder freigegeben. Es muss jedoch noch einige Stunden mit Verspätungen gerechnet werden. Nachdem gegen 21:35 Uhr mit der Entschärfung des Blindgängers begonnen wurde, konnte die Fliegerbombe kurz nach 22:00 Uhr erfolgreich entschärft werden.

Wegen eines bei Bauarbeiten gefundenen Blindgängers am Donnerstagmorgen mussten rund 3000 Menschen in Lahr ihre Häuser verlassen. Die Deutsche Bahn kündigte am Donnerstag wegen der Entschärfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst an, die Strecke auf der Rheintalbahn komplett zu sperren. Bereits von 20.00 Uhr an sollten Züge nicht mehr im Bahnhof Lahr halten, teilte das Unternehmen mit.

Bahnfahrer zwischen Freiburg und Karlsruhe mussten am Donnerstagabend mit massiven Verspätungen rechnen. Auch Straßen wie die B3 sollten teils gesperrt werden. Auf den nicht detonierten Sprengkörper war am frühen Donnerstagmorgen ein Bauarbeiter beim Graben mit einer Schaufel gestoßen – etwa 250 Meter vom Bahnhof entfernt und nahe an der viel befahrenen Rheintalbahnstrecke.

Sicherheitshalber sollten wegen des Fundes rund 3000 Menschen in einem Radius von 500 Metern ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Auch Arbeitsstellen mussten 18.00 Uhr geräumt werden. Wer nicht bei Bekannten oder Freunden unterkam, konnte sich in der Sporthalle Mauerfeld und in der Sulzberghalle aufhalten.

Regionalzüge sollten in Offenburg und Orschweier südlich von Lahr enden beziehungsweise starten. Für Fernverkehrszüge wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen für den Abschnitt eingerichtet. Schon tagsüber rollten die Züge nicht nach Plan, weil zwei Gleise Richtung Offenburg wegen Baggerarbeiten gesperrt worden waren. Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr seien jedoch nicht gravierend gewesen, weil an der Stelle ohnehin wegen Bauarbeiten langsam gefahren werde, hieß es bei der Polizei und bei der Bahn.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte am Morgen den Blindgänger – mutmaßlich aus US-Produktion – freiräumen lassen. Transportfähig war er nicht, noch mit einem Zünder versehen und somit „potenziell gefährlich“, hieß es in einer Mitteilung der Polizei und der Stadt. Auch mehr als sieben Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs werden immer wieder Fliegerbomben in Deutschland entdeckt und entschärft. Meist geht das ohne größere Probleme. Doch immer wieder müssen sicherheitshalber umliegende Häuser evakuiert werden.