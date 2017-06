Meersburg Weinkönigin Magdalena Malin blickt zurück

Noch einmal Lust auf die Krone: Die Meersburgerin will Deutsche Weinkönigin werden. Die Weinkönigin schwärmt von ihrer Amtszeit und der Zeit mit den beiden badischen Weinprinzessinnen.

„Aufregend und spannend und eigentlich nicht in Worte zu fassen“ – so beschreibt Magdalena Malin, die badische Weinkönigin der Periode 2016/2017 ihre Erlebnisse der 377 Tage, an denen sie als Weinhoheit den badischen Wein repräsentierte. Wenn sie reflektiert, was ihr besonders zugesagt hat, dann kommt spontan eine überraschende Erkenntnis: „Das Trio war herausragend, es war der perfekte Cuvee“.

Das Trio im Vordergrund – damit meint die 23-jährige Königin die Gemeinschaft mit den beiden badischen Weinprinzessinnen Katharina Dier (Bötzingen/Kaiserstuhl) und Nicole End (Gengenbach/Ortenau). Das war nicht immer so bei den weiblichen Dreigestirnen, die über der badischen Weinwirtschaft leuchteten – die hatten zuweilen auch Stress untereinander, weil Prinzessinnen der Königin die Führungsrolle und die Wahl an die Spitze des Dreigestirns nicht gegönnt hatten. Weil sie sich für geeigneter für das Königinnenamt gehalten hatten. Nichts davon hat Magdalena Malin erlebt – sie erzählt, am schönsten seien die gemeinsamen Auftritte gewesen. Und mit Katharina Dier und Nicole End habe sie „Freundinnen fürs Leben gewonnen“.

Das ist nicht der einzige Ertrag der jungen Frau, den sie als badische Weinkönigin erzielt hat. Sie habe sich selbst sehr gut kennengelernt, sie habe an Selbstbewusstsein gewonnen, sie habe gelernt, sich zu organisieren und ihre Zeit sinnvoll zu managen, sie sei an Grenzen gestoßen und habe sich zunehmend getraut, diese Grenzen dann auch zu überwinden. Magdalena Malin hat dabei mehr Spontanität entwickelt, als sie ihr früher zur Verfügung stand, bei ungeplanten Führungsrollen bei Weinproben zum Beispiel, die ihr mehrfach angetragen wurden. Den badischen Wein zu vertreten, für ihn zu werben, seine Vorzüge herauszustellen, eben bei den Weinproben und vielen anderen Gelegenheiten, das habe einfach Spaß gemacht. Ganz besonders vor heimischer Kulisse: beim Bereichsweinfest Bodensee in Meersburg, wo sie als Königin vom Bodensee auf viele bekannte Menschen traf und wo sie gespürt habe, dass die Menschen in der Heimat stolz darauf sind, dass mal wieder eine vom See zu Königinnenehren gekommen war. 18 Jahre waren ins Land gegangen, bis nach Petra Lusch aus Hagnau mal wieder ein Kind der Bodensee-Region die Krone trug.

Magdalena Malin hat, so erzählt sie, während ihrer Amtszeit immer auch von dieser Region geschwärmt, vom typischen Müller-Thurgau und von der in ihren Augen entspannten Lebensart am See. „Es ist klar, wenn man als Königin vom Bodensee kommt, dann wird der Wein auch automatisch überall mit hingenommen.“ Aber sie sei ja Botschafterin für das gesamte Weinland Baden und sich dessen auch bewusst gewesen.

Ein Ziel hatte sie beim Amtsantritt formuliert: jungen Menschen die Weinkultur nahezubringen und sie von Mischgetränken wie Alcopops wegzuführen. Ist ihr das gelungen? „Ja“, sagt sie selbstbewusst, „das habe ich öfter geschafft, ich habe nicht wenige junge Leute an den Wein herangeführt“. Und welcher Tropfen hat sie so spontan beeindruckt, dass er ihr ganz speziell in Erinnerung geblieben ist? Es war kein Wein, es war „Pinot-Sekt, ein Cuvee von der Winzergenossenschaft Burkheim am Kaiserstuhl“. Der hat sie geschmacklich umgehauen und das zeigt wie schon das perfekte Zusammenspiel der Weinhoheiten 2016/2017: Magdalena Malin steht auf Cuvee von besonderer Qualität.

Jetzt muss die Weinbau-Studentin sich wieder auf ihre Bachelor-Abschlussarbeit konzentrieren, die auch mit dem badischen Wein zu tun hat. Es geht um Bereichs- und Sortenprofilierung in Baden. Und dann kommt ein besonderer Herbst für sie: die Kandidatur für das Amt der Deutschen Weinkönigin. Noch ein Jahr Weinrepräsentation dranzuhängen, erscheint ihr erstrebenswert. „Lust dazu habe ich auf jeden Fall“, sagt die derzeit ungekrönte Magdalena Malin offen.

Die Wahl

31 Mitglieder hat das Gremium, das die badische Weinkönigin wählt. Dazu gehören Mitglieder aller neun badischen Anbaubereiche, Journalisten, Kommunalpolitiker und Abgeordnete. Den Kandidatinnen werden in zwei Runden Fragen zur Weinwirtschaft, zur Weinwerbung und zur Kellerwirtschaft gestellt. Bewertet werden Fachwissen und das persönliche Auftreten. Alle Anbaubereiche sind von gleich viel Weinfunktionären vertreten, egal wie groß die Bereiche sind. Im öffentlichen zweiten Teil der Wahl entscheidet die Jury unter drei in der ersten Runde bestimmten Bewerberinnen nach einer weiteren Fragerunde endgültig. Ausschlaggebend für die Wahl der Königin ist die einfache Mehrheit der Stimmen. Die beiden Nächstplatzierten werden badische Weinprinzessinnen. Am Wochenende wurde auf diese Art Katharina Aatz (Freiburg) zur neuen Weinkönigin und Nachfolgerin von Magdalena Malin gewählt, Prinzessinnen wurden Kim-Lucy Rutz (Endingen) und Katharina Kammerer aus Stetten im Anbaugebiet Bodensee. (uh)