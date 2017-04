Karlsruhe Weil es so laut dröhnte: Sexspielzeug sorgt für Polizeieinsatz in Karlsruhe

Weil es so laut dröhnte: Sexspielzeug sorgt für Polizeieinsatz in Karlsruhe

Die Karlsruher Polizei ist am Dienstagmorgen zu einem Einsatz wegen eines dröhnenden Geräuschs ausgerückt. Als die Polizisten nach der Lärmquelle suchten, wurden sie auf ein Sexspielzeug in der Nachbarwohnung aufmerksam.

Ein vibrierendes Sexspielzeug hat in Karlsruhe einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, hatte eine Nachbarin am Dienstagmorgen wegen eines dröhnenden Geräusches die Ordnungshüter gerufen. Die Suche nach der Lärmquelle führte die Polizisten in die Nachbarwohnung: Im Schrank lag eine vibrierende Seife - ein erotisches Spielzeug. Es hatte sich aus unbekannten Gründen selbst eingeschaltet und das motorenähnliche Geräusch verursacht. Die Seife hat den Angaben zufolge einen batteriebetriebenen Vibrationskern.