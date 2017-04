vor 1 Stunde Mannheim/Weinheim Weil er helfen wollte: 28-Jähriger schwer verprügelt - Tatverdächtiger auf der Flucht

Wer Opfern von Straftaten mutig zur Hilfe kommt, läuft oft Gefahr, selbst attackiert zu werden. In einem Zug in der Nähe von Mannheim ergeht es einem jungen Mann so. Seine Zivilcourage beantworten die Täter mit Schlägen und mit Fußtritten gegen den Kopf.

