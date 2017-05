vor 2 Stunden SK Baden-Württemberg Was bedeuten oft verwendete Abkürzungen im Impfpass?

aP: Pertussis (Keuchhusten)

D oder d: Diphtherie

DT oder Td: Diphtherie/Tetanus Kombinationsimpfstoff

DTaP-IPV oder TdaP-IPV: Diphtherie/Tetanus/Pertussis/Polio Kombinationsimpfstoff

HB: Hepatitis B

Hib: Haemophilus influenzae Typ b

IPV: Poliomyelitis (Kinderlähmung)

MMR: Masern/Mumps/Röteln Kombinationsimpfstoff

T: Tetanus (Wundstarrkrampf)

Tbc: Tuberkulose Woran erkenne ich, ob meine Impfungen mich noch schützt?

Wenn das Impfdatum bei Tetanus-, Diphtherie und Pertussis mehr als 10 Jahre zurückliegt, sollte man eine Auffrischungsimpfung vornehmen. Eltern sollten darauf achten, dass ihr Kind auch die Zweitimpfung gegen Mumps, Masern und Röteln erhalten hat. Erst dann verfügt er über einen vollständig aufgebauten Schutz.



Tuberkulose, im Volksmund auch Schwindsucht, war vor 100 Jahren eine Volkskrankheit. Wird gegen Tuberkulose geimpft?

Eher nicht. In Deutschland wird die Tuberkulose-Impfung von der Ständigen Impfkommission (STIKO) nicht mehr empfohlen. Wer in ein Risikogebiet reist, kann sich vom Arztbestätigen eintragen lassen, ob er gegen Tuberkulose geschützt ist.

Wie erbringe ich den Nachweis, ob ich geschützt bin?

Was ist, wenn im Impfpass keine Impfungen eingetragen sind?

Über Blutuntersuchungen kann in dem Fall der Arzt prüfen, ob ein Impfschutz besteht. Das geschieht aber nur in Ausnahmefällen. So zum Beispiel, um Röteln-Antikörpern bei Frauen mit Kinderwunsch nachweisen zu können. Der Arzt kann aber auch nachimpfen, so geht von einer zusätzlichen Impfung kein Risiko aus.