Stuttgart Wärmstes Wochenende des Jahres: Lokal begrenzte Gewitter erwartet

An der Ufer eines Sees den Sonnenuntergang genießen, davor Wandern und Grillen. Seit Donnerstag war das Wetter dafür wie gemacht. Der Sommer bleibt zunächst.

Sommer pur: Die vergangenen Tage waren in Baden-Württemberg bisher die wärmsten des Jahres. In Stuttgart wurden am Samstag Temperaturen bis zu 29 Grad, und am Rhein bis zu 32 Grad gemessen, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Sonntag wurden in der Ortenau bis zu 34 Grad erwartet, mit einzelnen Schauern und Gewittern. Die Meteorologen prognostizierten vor allem für den Schwarzwald lokal begrenzten Starkregen. Dabei könnte es passieren, dass es innerhalb kürzester Zeit bis zu 20 Liter pro Quadratmeter regnet. In dieser Region muss außerdem mit Hagel und Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Stundenkilometern gerechnet werden.

In vielen Regionen ließen es sich die Baden-Württemberger und ausländische Gäste richtig gut gehen: Sie saßen auf der alten Fähre im Hafen von Konstanz, um die Abendsonne zu genießen, während andere auf der Hafenmole spazierten. Andere wanderten auf dem Schauinsland, mit Blick auf den Gipfel des Feldbergs.

Der Wochenstart wird wechselhaft: „In der Nacht zum Montag lassen die Unwetter zwar nach, aber im Verlauf des Tages kann es vor allem im Schwarzwald und in Nordbaden wieder zu Schauern und Gewittern kommen“, sagte der DWD-Experte. Ab Dienstagnachmittag könne es dann in ganz Baden-Württemberg zu örtlich begrenzten Niederschlägen kommen. Die Höchsttemperaturen bleiben bis zur Wochenmitte aber stabil zwischen 25 und 29 Grad, so der Wetterdienst.