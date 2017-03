Stuttgart Vorgeschmack auf den Sommer - 25 Grad sind im Südwesten drin

Der März verabschiedet sich mit einem Vorgeschmack auf den Sommer. Wärme und Sonnenschein locken besonders am Freitag ins Freie.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

„Am Oberrhein sind sogar 25 Grad möglich, was einem klimatologischen Sommertag entspricht“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag. Hauptverantwortlich für das gute Wetter ist ein Hochdruckgebiet, das für einen wolkenlosen Himmel sorgt. Die Sonneneinstrahlung sei bereits sehr kräftig - und so komme es zu den außergewöhnlichen Temperaturen für diese Jahreszeit, meinte der Meteorologe.Am Wochenende streift dann jedoch ein Tiefdruckgebiet Baden-Württemberg. Es gibt mehr Wolken und vereinzelte Schauer. Die Temperaturen gehen laut DWD jedoch nur um wenige Grad zurück.