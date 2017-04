Frankreich Vorerst kein Antrag zur Stilllegung von Pannen-Akw Fessenheim

Der französische Stromkonzern EDF stellt vorerst keinen Antrag auf eine Stilllegung des Pannen-Akw Fessenheim.

Der französische Stromkonzern EDF tritt bei der geplanten Schließung des Atomkraftwerks Fessenheim im Elsass laut einem Medienbericht auf die Bremse. Der nötige Antrag zur Aufhebung der Betriebserlaubnis solle erst später gestellt werden, entschied der Verwaltungsrat des Unternehmens am Donnerstag, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf informierte Kreise berichtete.Damit könnte die Abschaltung nicht mehr vor Ende der Amtszeit von Präsident François Hollande im Mai geregelt werden. Eine offizielle Bestätigung von EDF stand zunächst aus. Die Schließung des Akw war ein Wahlversprechen Hollandes gewesen.Fessenheim ist das älteste noch laufende französische Atomkraftwerk. Deutschland fordert wegen Sicherheitsbedenken schon länger die Schließung. Der Staat und EDF hatten sich bereits grundsätzlich auf eine Entschädigung für die Schließung geeinigt - demnach soll Fessenheim vom Netz gehen, sobald ein neuer Reaktor in Flamanville am Ärmelkanal in Betrieb geht. Dieser soll Ende 2018 fertig sein.