Engen/Oppenau/Hochdorf/Böblingen Vier Motorradfahrer sterben bei Unfällen im Südwesten

Die verlängerte Wochenende hat viele Motorradfahrer auf die Straßen gelockt. Dabei kommen mindestens vier Menschen ums Leben.

Bei Unfällen mit Motorrädern sind am Feiertagswochenende in Baden-Württemberg mindestens vier Menschen gestorben, darunter ein 16-Jähriger. Das schöne Wetter mit milden Temperaturen lockte vor allem am Sonntag viele Menschen nach draußen und Motorradfahrer auf die Straßen. Dazu zählte auch der 16-Jährige. Er kam nach einem Sturz mit seiner Maschine bei(Ortenaukreis) ums Leben. Der Jugendliche sei am Sonntagabend mit dem leichten Motorrad vermutlich zu schnell unterwegs gewesen und in einer Rechtskurve gestürzt, teilte die Polizei mit. Er prallte gegen die Leitplanke und rutschte einen Abhang hinunter. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.In(Kreis Esslingen) geriet ein Auto in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem 26 Jahre alten Mann auf einem Motorrad zusammen. Der Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der junge Kradfahrer starb an der Unfallstelle.Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Unfall inschwer verletzt und starb wenig später im Krankenhaus. Der Mann war nach Polizeiangaben am Sonntag fast ungebremst an einer Kreuzung auf ein stehendes Auto aufgefahren. Der 58 Jahre alte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Auch im Landkreis Konstanz wurde ein 51 Jahre alter Mann bei einem Motorradunfall getötet . Ein weiterer Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Der 51-Jährige prallte auf einer Landstraße zwischen den Ortschaftenundan einer Kreuzung auf ein stehendes Auto und stürzte auf die Gegenfahrbahn. Dort überrollte ihn ein entgegenkommendes Motorrad. Der 52 Jahre alte Fahrer dieser Maschine stürzte und wurde schwer verletzt. Am Sonntagmittag kam es außerdem auf der K165 zwischen Lenzkirch und Schluchsee zu einem schweren Unfall , bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 39-Jährige geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Ferrari zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt. Eine 42 Jahre alte Fahrschülerin verletzte sich bereits am Samstag bei einer Übungsfahrt mit dem Motorrad in(Ostalbkreis) schwer. Sie verlor die Kontrolle über die Maschine und prallte gegen eine Betonwand.Bei mehreren Autounfällen am Wochenende gab es im Südwesten zahlreiche Verletzte. Außerdem wurde in Achern (Ortenaukreis) ein Kind auf einem Fahrrad angefahren und schwer verletzt.